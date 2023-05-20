Как упростить мытье посуды: действенные лайфхаки

В списке наименее любимых домашних дел мытье посуды однозначно займет одно из первых мест. Это рутинная работа, которую к тому же нужно выполнять каждый день. Даже посудомоечная машина не решает проблему до конца, ведь тарелки и кастрюли перед загрузкой нужно обмывать от остатков пищи.

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Но, как выяснил OBOZREVATEL, существует несколько психологических трюков, которые могут сделать мойку посуды более приятным занятием. Вы даже можете полюбить эту задачу!

Только одна мыльная губка

Наибольшее сопротивление у нашего мозга вызывает вид кучи посуды, которую нужно разобрать. Эксперты по эффективности советуют делить подобные неприятные дела на стадии. С мытьем посуды может сработать трюк, который можно назвать "одна мыльная губка". Нанесите на спонж одну дозу моющего средства и используйте ее всю, не прибавляя ни капли. Когда мыло закончится, закройте воду и займитесь чем-нибудь другим, чтобы отдохнуть. В следующий раз, когда вы вернетесь к посуде, куча уже не будет такой страшной. Делайте столько подходов, сколько вам нужно, пока не завершите дело.

Легкий случай

Всю посуду, не требующую мытья со специальной жидкостью или гелем, мойте сразу. Например, отмерили крупу для каши мерной чашкой или попили воды из стакана – не кладите их в мойку, а сполосните и сразу поставьте на место. Это секундное дело, зато такой подход помогает существенно уменьшить кучу посуды, которую потом нужно разгребать.

Свободная мойка

Сваленная в раковину вся грязная посуда выглядит устрашающе. К тому же мыть ее сложнее, когда пирамида достигает самого крана. Поэтому не скидывайте все на кучу. Часть предметов, которые нужно помыть, сложите у раковины на специальном резиновом коврике. К примеру, сделайте это с предметами, которые не загрязнены жиром, и поэтому их легко мыть. Упорядоченный вид грязной посуды мозг будет воспринимать с меньшим сопротивлением, и вам будет проще справиться с мойкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как разложить посуду в посудомоечной машине, чтобы отмыть ее как можно лучше.

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