Как разложить посуду в посудомойке, чтобы она вся была идеально чистой: лайфхаки

В отличие от стиральной машины, где одежда находится в постоянном движении и очищается со всех сторон, в посудомойке все предметы стоят исключительно там, где их разместили. Именно поэтому правильное размещение посуды в лотках так важно для эффективности ее мытья.

Видео дня

Как пишет издание Interia Porady, от того, как будут расставлены тарелки и чашки, также зависит, насколько экономной будет работа посудомойки. Это еще и помогает продлить срок службы предметов.

Правильное расположение посуды в посудомойке обеспечивает равномерное распределение воды и моющего средства. А значит, загрязнения будут удалены эффективно, а полоскание будет более тщательным. Также это поможет сэкономить время на выполнение нескольких циклов мойки, если посуды много.

Как правильно располагать посуду в посудомойке

Каждый изготовитель прописывает, какие предметы куда лучше класть, в инструкции к конкретной модели. Общий принцип один – вещи должны разложены так, чтобы между ними мог свободно двигаться поток воды.

Также большие предметы, такие как кастрюли, следует класть на дно посудомоечной машины, а мелкие тарелки и стаканы вверх.

Чашки и стаканы для лучшего мытья необходимо расставлять дном вверх. Так вода будет свободно стекать с их внутренней части, а не накопится внутри.

Некоторые предметы, такие как тарелки и миски, можно ставить в посудомоечную машину горизонтально. Однако размещение их таким образом препятствует свободному стоку воды. Поэтому все же лучше отдавать предпочтение вертикальному размещению.

Хорошая идея – размещать посуду вдоль стенок посудомоечной машины. А столовые приборы мыть в специальных контейнерах.

Также всегда проверяйте, можно ли мыть вашу посуду в посудомойке. К примеру, некоторые кастрюли разрешается очищать только вручную, чтобы не повредить их.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как быстро и легко отмыть посуду после теста.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.