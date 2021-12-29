Как не попасться на удочку маркетологов и не купить лишнего. 10 советов

Покупки в Интернете в последние годы стали популярнее. Поспособствовал этому и карантин из-за COVID-пандемии. Однако многие люди не замечают, что во время онлайн-шопинга тратят больше обычного. Все из-за манипуляций маркетологов, которые привлекают покупателей фейковыми скидками, выгодными предложениями и яркими надписями красного цвета – SALE. И вот, выбирая на сайте косметики крем, вы обнаруживаете в корзине духи, помаду и еще несколько товаров, которые изначально не собирались покупать.

Психолог Елена Медведева в блоге на OBOZREVATEL рассказала, как нас вынуждают тратить деньги в магазинах. Она поделилась десятью правилами противостояния уловкам маркетологов.

"Скидки и подарки, зачастую адресные, позволяют продавцам еще больше увеличить продажи. Рассылки новостей от магазинов по электронной почте тоже на первый взгляд кажутся безобидными, однако это не так. Когда вы подписываетесь на такую рассылку онлайн-магазина или аккаунт бренда в социальной сети, начинает казаться, что новые вещи и покупки очень важны, так как вы ежедневно видите красивые соблазнительные картинки", – отметила Елена.

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1. Профилактика спонтанных покупок. Отпишитесь от магазинных рассылок, которые захламляют ваше информационное поле.

2. Не платите сразу. Прежде чем оплатить заказ, стоит максимально критично рассмотреть все товары в корзине. Не спешите оплачивать, походите, подумайте, пусть вещь полежит в электронной корзине, загляните туда позже.

3. Устраивайте шопинг утром. Вечером снижается критичность и самоконтроль, а потому трудно удержаться от покупки. Если вы решили наградить себя походом в магазин за сложный рабочий день – это не самая лучшая идея.

4. Выбирайте для покупок солнечный день. В плохую погоду мы пытаемся компенсировать свою хандру приятными покупками, поэтому зачастую тратимся на совершенно ненужные вещи. Маркетологи давно заметили, что в серый дождливый день онлайн-заказов значительно больше.

5. Не ведитесь на бонусы, промокоды, пробники. Все это – манипулятивные ходы. Порой, у вас может возникнуть сильное ощущение неловкости или желание купить товар в благодарность за то, что вам подарили пробник. Научитесь говорить "нет".

6. Перестаньте следить за распродажами. Не стоит скупать в магазине все подряд только потому, что там объявили о сезонных скидках, и переживать, что вы не успеете потратиться на все. Зачастую цена акционного товара не меняется даже по окончанию распродажи.

7. А если бы не скидка... Перед тем как покупать товар по сниженной цене ответьте себе на вопрос: "А купил бы я это по полной стоимости?". Если да, то смело берите позицию. Если же вы решили приобрести вещь только потому, что она дешевле стоит – лучше не доставать банковскую карту лишний раз.

8. Контролируйте финансы. Как шутят маркетологи, нет более опасного покупателя, чем муж со списком продуктов, так как он не совершает импульсивных покупок.

9. Не "гуляйте" по сайтам магазинов. Просто открыть Интернет-вкладку в поисках чего-нибудь – плохая затея. Исходите из необходимости и не отвлекайтесь от курса, чтобы вместо стульев не купить картонку и собачонку.

10. Уважайте деньги и научитесь ждать. Спонтанные покупки делают люди, которые неуважительно относятся к собственным финансам. Расточительство больше свойственно небогатым людям. Необходимо научиться желать и ожидать, а не сразу реализовывать хотение. Этот отличный навык позволит вам выбирать действительно нужное. К тому же, вы получите истинное удовольствие от приобретения, поскольку будете искренне ждать покупки.

Ранее OBOZREVATEL писал про виды манипуляций, которыми маркетологи подталкивают нас к импульсивным покупкам. Оказывается, есть разные психотипы покупателей и к каждому из них нашли свой подход, чтобы продать больше ненужных товаров.