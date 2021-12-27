Мы покупали онлайн и раньше, но когда мир неожиданно оказался в карантинных ограничениях из-за Ковид-пандемии, этот вид шопинга стал чуть ли не единственной возможностью приобретать желаемое – от продуктов до мебели, от люксовой одежды до услуг. Скидки, бонусы, специальные акции – увидев на сайте интернет-магазина что-то притягательное, мы спешим сделать заветный клик и сейчас, когда ситуация немного изменилась и магазины привлекают сверкающими новогодними витринами. Как нас заставляют тратить больше, чем мы собирались, и как этого избежать?

Сейчас не о том, как надувают покупателей на скидках, которых вообще-то нет. А о том, почему онлайн-покупки стали привлекательнее и какие подводные камни там встречаются? Главный плюс, конечно, возможность совершать покупки можно не выходя из дома, что значительно экономит время. В корзине отражается сумма, и можно регулировать финансы. Если оплачивать наложенным платежом, можно вещь примерить, а не понравившееся после примерки вернуть: все как в обычном магазине и даже проще. Если продавец настаивает на предоплате - есть риски, что вам пришлют кота в мешке, и деньги пропадут, как и продавец, но, увы, это будут только ваши проблемы.

Маргарет Тэтчер говорила, что деньги нужно тратить только на две вещи в жизни - образование и впечатления, но мы же хотим разнообразных удовольствий! Если вы умеете контролировать свои желания, онлайн-шопинг – большой плюс. Но в целом – минус. Простота покупок в интернете, когда товар можно купить в два клика, играет на наших слабостях: увидели скидки в магазине косметики, и вот уже спустя пару минут обнаруживаете себя с корзиной ненужных духов и кремов. А если покупки для вас являются способом борьбы со стрессом, то риск набрать ненужное увеличивается. К тому же, когда мы обнаруживаем в Сети выгодное предложение – а нам сыпятся они, будто кто-то точно знает, о чем мечтаем - в организме вырабатывается дофамин, гормон радости. Как отказаться? Сначала вы заходите на сайты не ради того, чтобы что-то купить, а просто посмотреть, но вас там уже ожидают скидки и бонусы. Кто ж не захочет получить два товара по цене одного? Типичная манипуляция!

Скидки и подарки, зачастую адресные, позволяют продавцам еще больше увеличить продажи. Рассылки новостей от магазинов по электронной почте тоже на первый взгляд кажутся безобидными, однако это не так. Когда вы подписываетесь на такую рассылку онлайн-магазина или аккаунт бренда в социальной сети, начинает казаться, что новые вещи и покупки очень важны, так как вы ежедневно видите красивые соблазнительные картинки, и с этим надо что-то делать.

Так вот, первое правило удержать себя от спонтанных покупок – отписка от магазинных рассылок, которые захламляют наше информационное поле.

Правило второе: прежде чем оплатить заказ, стоит максимально критично рассмотреть все товары в корзине. Не спешите оплачивать, походите, подумайте, пусть вещь полежит в электронной корзине, загляните туда позже.

Правило третье: не шоптесь после работы, перед сном: вечером снижается критичность, самоконтроль, трудно удержаться от покупки, так что утро вечера мудренее, онлайн-шопинг плохо подходит как награда за сложный день, лучше побалуйте тело или почитайте. Маркетологи давно заметили, что в серый дождливый день онлайн-заказов значительно больше.

То есть, правило четвертое: покупайте в солнечную погоду, ведь у нас тогда настроение лучше, и мы не компенсируем его с помощью покупок.

Правило пятое: бонусы, промокоды, пробники - это тоже манипулятивные ходы, ведь нам же говорили когда-то, что надо благодарить и дарить в ответ, вот бессознательно и попадаемся на крючок, то есть надо научиться в конце концов говорить "нет", е сли у вас возникает сильное ощущение неловкости или желание купить товар в благодарность за то, что вам подарили пробник.

Правило шестое: перестаньте обращать внимание на срок распродажи, когда тикает таймер со временем - вы разве не видели, что и после этого тик-так товар продается по скидочной цене, а то и меньше?

Правило седьмое: мысленно представьте себе, купили бы вы этот товар за полную стоимость, и, если да, то не сомневайтесь в покупке, а если нет, возьмите небольшую паузу для того, чтобы принять взвешенное решение.

Правило восьмое: контроль финансов, ибо, как шутят маркетологи, нет более опасного покупателя, чем муж со списком продуктов, так как он не совершает импульсивных покупок.

Правило девятое: не блуждайте по сайтам в поисках чего-нибудь, это плохая затея, исходите из необходимости и не отвлекайтесь от курса, чтоб вместо стульев не купить картонку и собачонку.

Правило десятое: спонтанные покупки делают люди, которые неуважительно относятся к деньгам (потом мучаются, зачем), и, конечно, расточительство больше свойственно небогатым людям, поэтому научитесь желать и ожидать, а не сразу реализовывать хотение, этот отличный навык позволит вам выбирать действительно нужное, и главное - вы получите истинное удовольствие от приобретения, ведь вы так этого ждали!