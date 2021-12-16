Как нами манипулируют в магазинах: уловки, которые нужно знать

Для того чтобы быстрее продать товар, продавцы обычно пользуются секретными методами, о которых неизвестно рядовым покупателям. Чтобы уберечь себя от иррациональных расходов, о них нужно знать каждому.

Таким способом "впарить" ненужное может правильная раскладка в магазине или даже расслабляющая музыка. OBOZREVATEL передает слова психоаналитика Елены Медведевой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперт утверждает, что существуют по крайней мере 3 вида покупателей: суетливый, компетентный и случайный. К кому из них применяется отдельная техника.

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Например, растерянный гость часто не знает, что именно ему нужно, поэтому продавцы пытаются крутиться вокруг него и предлагать множество ненужного товара. А тот, кто знает, за чем пришел, не оценит такую "заботу" персонала, поэтому с большей вероятностью уйдет в другое место. С такими людьми обычно обращаются осмотрительно, просто будучи готовы ответить на вопросы.

Третий же тип они пытаются обходить стороной, не тратя свое время. Дело в том, что "случайный" покупатель это тот самый человек, любимой фразой которого является: "Я просто смотрю". Они обычно не готовы тратить деньги, а просто "убивают" время. По словам Елены, продавцы сразу понимают, когда к ним забрели на несколько минут.

Кроме непосредственной коммуникации используются и другие методы поднятия продаж. Самым популярным из них является шантаж. Это происходит, когда доверчивому гостю доказывают, что количество товара ограничено или завтра закончится акция.

Также продавцы научились "правильно" расставлять товар, чтобы ненужные и дорогие вещи всегда были на уровне глаз, а более дешевые аналоги приходилось поискать на дальних полках.

Покупке также способствуют ненавязчивая музыка в помещении и обилие приятных ароматов в каждом отделе. Такие приемы используются для того, чтобы покупатели чувствовали себя уютно и хотели подольше походить между прилавками.

Елена рассказывает, что увеличению продаж способствуют уникальные решения и необычные идеи. Так, например, в одном из магазинов одежды нарядили не манекены, а мягкие куклы. Таким образом, продажи увеличились на 700%, хотя товар не отличался с ассортиментом других магазинов.

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