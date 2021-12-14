Деньги на ветер: 10 разрекламированных вещей, которые не стоит покупать

Дарья Дурова
Lady
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Бесполезные в быту вещи

Избыточное потребительство является настоящей проблемой для планеты, ведь ведет к образованию еще большего количества мусора. Негативные последствия покупки ненужных вещей видно не только в глобальном масштабе – наверное каждый, кто бездумно велся на рекламу, понимал, что только принес в дом еще больше хлама, а кроме того – еще и потратил деньги впустую.

OBOZREVATEL публикует подборку 10 разрекламированных "полезных" приспособлений, которые на самом деле легко заменить привычными вещами. Без них можно спокойно обойтись, чтобы не жалеть о спонтанной покупке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ложки для меда

Деревянная ложка с круглым концом предназначена только для жидкого меда. Он не будет капать, только если постоянно поворачивать палочку, "накручивая" содержимое на нее.

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Наверняка дома у всех есть обычные ложки, которые выполняют свои функции отлично и будут ничем не хуже, а то и лучше. Кроме того, многие люди не едят мед каждый день и будут пользоваться специальной ложкой очень редко.

Специальная ложка для меда
Силиконовые щетки для посуды

Визуально она более интересная, чем обычные губки, которые всем надоели. Однако на самом деле зубчики такой щетки очень мягкие и с особо стойкими остатками пищи не справятся. Более практично купить пластиковую либо любую другую жесткую щетку, чтобы легко чистить посуду.

Даже для простых загрязнений силиконовая щетка – не лучший вариант. Моющее средство на ней плохо пениться, а многие модели таких приспособлений хорошо не продуманы и выскальзывают из рук.

Силиконовые щетки для посуды
Тряпки для мытья полов

Большинство из них сделаны из некачественных материалов и служат очень недолго. Вместо этого лучше купить хорошую швабру, а если для уборки нужна тряпка – использовать, к примеру, "бесплатную" старую футболку.

Чаще всего хлопковая ткань еще лучше справится с загрязнениями, чем купленная тряпка.

Тряпки для пола
USB-накопители

В современном мире флешками пользуется все меньше людей. Есть случаи, когда они могут пригодиться, однако точно не тем, кто с новыми технологиями на "ты".

Флешка
Капсулы для стирки

Они подойдут тем, кто загружает машинку-автомат полностью, – в противном случае использовать капсулы невыгодно. Кроме того, такие средства для стирки дороже соответствующего объема порошка.

Вещи, постиранные капсулами, будут иметь яркий запах кондиционера – такое тоже понравится не всем. Также они становят особую опасность для детей, поскольку привлекают интересной формой и яркими цветами.

Капсулы для стирки вещей
Умные колонки

Колонки в принципе будут пользоваться спросом разве у меломанов, но озвучивание погоды, курса для валют и другой информации – совсем необязательная функция. Даже на смартфонах не все пользуются голосовым помощником, ведь это не всегда удобно.

Умные колонки
Ненадежные бьюти-гаджеты

Обычно дешевые электрические маски, массажеры, лазерные эпиляторы не будут работать так как следует. Если и покупать специальный бьюти-гаджет, то он должен быть качественным и точно нужным, а не пылиться в шкафчике.

Ненадежные бьюти-гаджеты
Носки для косметических процедур

Они являются лишней тратой денег, поскольку простые хлопковые носочки справятся с бьюти-задачами ничем ни хуже. Кроме того, специальные носки для спа-процедур будут стоить в разы дороже.

Носки для бьюти-процедур
Абонемент в спортзал

Часто они стоят немало, но совсем не используется. Лучше начать заниматься дома или, в теплую погоду, на бесплатных турниках на улице. Покупать абонементы стоит, только когда есть уверенность в том, что вы действительно будете ходить в зал.

Спортзал
Бесполезная одежда для животных

Конечно, речь не идет о тех случаях, когда животному нужно тепло. Бесполезными будут милые наряды, которые не несут никакой функции. Красивая и забавная одежда питомцам попросту не нужна, а хозяин чаще всего использует ее максимум несколько раз.

Нефункциональная одежда для животных

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось несколько лайфхаков с обычным солнцезащитным кремом. Он может быть полезным не только для защиты кожи от ультрафиолета, но и при уборке.

Красоталайфхак