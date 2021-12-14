Деньги на ветер: 10 разрекламированных вещей, которые не стоит покупать

Избыточное потребительство является настоящей проблемой для планеты, ведь ведет к образованию еще большего количества мусора. Негативные последствия покупки ненужных вещей видно не только в глобальном масштабе – наверное каждый, кто бездумно велся на рекламу, понимал, что только принес в дом еще больше хлама, а кроме того – еще и потратил деньги впустую.

OBOZREVATEL публикует подборку 10 разрекламированных "полезных" приспособлений, которые на самом деле легко заменить привычными вещами. Без них можно спокойно обойтись, чтобы не жалеть о спонтанной покупке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Деревянная ложка с круглым концом предназначена только для жидкого меда. Он не будет капать, только если постоянно поворачивать палочку, "накручивая" содержимое на нее.

Видео дня

Наверняка дома у всех есть обычные ложки, которые выполняют свои функции отлично и будут ничем не хуже, а то и лучше. Кроме того, многие люди не едят мед каждый день и будут пользоваться специальной ложкой очень редко.

Визуально она более интересная, чем обычные губки, которые всем надоели. Однако на самом деле зубчики такой щетки очень мягкие и с особо стойкими остатками пищи не справятся. Более практично купить пластиковую либо любую другую жесткую щетку, чтобы легко чистить посуду.

Даже для простых загрязнений силиконовая щетка – не лучший вариант. Моющее средство на ней плохо пениться, а многие модели таких приспособлений хорошо не продуманы и выскальзывают из рук.

Большинство из них сделаны из некачественных материалов и служат очень недолго. Вместо этого лучше купить хорошую швабру, а если для уборки нужна тряпка – использовать, к примеру, "бесплатную" старую футболку.

Чаще всего хлопковая ткань еще лучше справится с загрязнениями, чем купленная тряпка.

В современном мире флешками пользуется все меньше людей. Есть случаи, когда они могут пригодиться, однако точно не тем, кто с новыми технологиями на "ты".

Они подойдут тем, кто загружает машинку-автомат полностью, – в противном случае использовать капсулы невыгодно. Кроме того, такие средства для стирки дороже соответствующего объема порошка.

Вещи, постиранные капсулами, будут иметь яркий запах кондиционера – такое тоже понравится не всем. Также они становят особую опасность для детей, поскольку привлекают интересной формой и яркими цветами.

Колонки в принципе будут пользоваться спросом разве у меломанов, но озвучивание погоды, курса для валют и другой информации – совсем необязательная функция. Даже на смартфонах не все пользуются голосовым помощником, ведь это не всегда удобно.

Обычно дешевые электрические маски, массажеры, лазерные эпиляторы не будут работать так как следует. Если и покупать специальный бьюти-гаджет, то он должен быть качественным и точно нужным, а не пылиться в шкафчике.

Они являются лишней тратой денег, поскольку простые хлопковые носочки справятся с бьюти-задачами ничем ни хуже. Кроме того, специальные носки для спа-процедур будут стоить в разы дороже.

Часто они стоят немало, но совсем не используется. Лучше начать заниматься дома или, в теплую погоду, на бесплатных турниках на улице. Покупать абонементы стоит, только когда есть уверенность в том, что вы действительно будете ходить в зал.

Конечно, речь не идет о тех случаях, когда животному нужно тепло. Бесполезными будут милые наряды, которые не несут никакой функции. Красивая и забавная одежда питомцам попросту не нужна, а хозяин чаще всего использует ее максимум несколько раз.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось несколько лайфхаков с обычным солнцезащитным кремом. Он может быть полезным не только для защиты кожи от ультрафиолета, но и при уборке.