Илон Маск дал 5 советов молодым людям, которые хотят стать успешными

Основатель компании Tesla, гендиректор SpaceX и миллиардер Илон Маск, известный миру непревзойденным достижением целей, составил свои правила жизни, с помощью которых добивается всего, чего захочет. Они заключаются в полезности для других и бесперебойной информации.

В подкасте Лекса Фридмана бизнесмен назвал пять главных залогов успеха, которые, по его словам, помогут молодым людям стать богатыми и финансово независимыми. При этом Маск не скрывает, что следовать некоторым из них очень трудно, но оно того стоит, пишет Insider.

1. Быть полезным для других

"Делайте то, что полезно для других людей, для мира", – посоветовал миллиардер и в то же время подчеркнул, что быть таким – очень сложно. Однако заверил, что полезной жизнью стоит прожить.

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2. Вносить вклад в общество

Маск уверен, что успешные люди вносят больше, чем потребляют.

"Постарайтесь внести положительный чистый вклад в жизнь общества", – сказал миллиардер и добавил, что "уважает того, кто честно трудится".

3. Не стремиться к лидерству

Бизнесмен советует молодым людям не пытаться быть главными ради успеха.

"В большинстве случаев люди, которые вам нужны в качестве лидеров, – это люди, которые не хотят быть лидерами", – отметил Маск.

4. Читать книги и получать информацию

Все свое детство глава SpaceX читал энциклопедии.

"Постарайтесь усвоить как можно больше информации, а также постарайтесь развить хорошие общие знания, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление о ландшафте знаний", – добавил создатель Tesla.

5. Разговаривать с людьми

Залог успеха, по словам миллиардера, состоит в общении друг с другом, чтобы узнать, как можно больше.

"Поговорите с людьми из разных слоев общества, из разных отраслей, профессий и навыков", – заключил Маск.

Напомним, Маск не верит в иерархию коммуникаций и просит использовать здравый смысл при решении задач. В частности, во время собеседований он ставит задачу, которая многих загоняет в тупик. Таким образом миллиардер пытается понять подход человека к решению различных проблем.

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