Никогда этого не делайте: нейробиолог назвал четыре вещи, разрушающие нашу память

Нейробиолог Чаран Ранганатх рассказал об аспектах, разрушающих человеческую память. На исследование он потратил 25 лет.

Ученый уверяет: можно оттянуть "моменты старения", избегая четырех распространенных привычек, с возрастом разрушающих нашу память. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Многозначность

Мы полагаемся на область мозга, которая называется префронтальной корой, чтобы обращать внимание на окружающий мир. "К сожалению, эта способность сосредотачиваться со временем часто ухудшается", – утверждает Ранганатх.

Многозадачность ухудшает память и ослабляет функцию префронтальной коры, истощая ресурсы, обычно помогающие нам формировать крепкие воспоминания.

Для улучшения памяти: переведите телефон в режим фокусировки и выделите в расписании время для выполнения определенных задач. Создайте перерывы для медитации, мечтаний, прогулок на улице или чего-нибудь другого, что зарядит вас энергией. Только не пытайтесь сделать все сразу.

Отсутствие качественного сна

Количество и качество сна часто ухудшается с возрастом. Проблему могут усугубить прием лекарств, алкоголь и стресс. Но когда вы спите, ваш мозг напряженно работает. Также активизируются воспоминания и устанавливаются связи между разными событиями, которые мы пережили.

Как улучшить память: старайтесь избегать тяжелой пищи, кофеина и алкоголя прямо перед сном.

Монотонная деятельность

Мы запоминаем события, объединяя вместе информацию о том, что произошло, когда это произошло и где это произошло. Это называется эпизодическая память. Реплика, уникально связанная с определенным местом и временем, например, песня, которую вы не слышали из школы, или запах блюда, которое готовила ваша бабушка, может вызвать яркое эпизодическое воспоминание. Это работает только если у вас есть впечатления, связанные с относительно разными контекстами – не столько с монотонным опытом.

Как улучшить память: у вас может остаться очень мало воспоминаний о неделе, которую вы полностью провели за столом, проверяя электронные письма и смотря видео в TikTok. Так что подумайте о том, чтобы разнообразить свой распорядок дня. Проводя время с разными людьми, посещая разные места вы получите возможность создать длительные воспоминания.

Чрезмерная уверенность в своей памяти

Если вы пытаетесь сделать что-то, что предполагает запоминание, например, когда вас знакомят с группой людей или пытаетесь выучить иностранный язык, следует сначала признать, что не все запоминается сразу.

Как улучшить память: вместо механического запоминания эффективное обучение происходит при обстоятельствах, когда нам трудно вспомнить воспоминание, а затем получить ответ, который мы ищем. К примеру, через несколько минут после того, как вы что-то узнали, попробуйте проверить себя. Затем повторите это через час.

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