Держитесь от них подальше! Семь фраз, которые выдают 'токсичных людей'

Некоторые невинные, на первый взгляд, комментарии и замечания могут оскорбить, подорвать самооценку и заставить себя сомневаться. Особенно опасно, когда эти фразы говорят близкие люди, от которых не ждешь дурных намерений. Впрочем, некоторые персоны любят самоутверждаться за счет окружающих, поэтому их часто называют "токсичными".

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От такого окружения следует держаться подальше, ведь их попытки удовлетворить свою самооценку могут навредить. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 фразах, по которым легко распознать таких людей.

"Я бы так не сделал/сделала"

За этим безобидным комментарием скрывается скрытое осуждение, которое, если его не попросили, может заставить усомниться в своих действиях. Часто люди чего-то боятся или стесняются, заставляя всех вокруг жить по их "правилам". Однако стоит уважать свой выбор и желание, не прислушиваясь к непрошенному мнению.

"А я же говорил/говорила"

Фраза, которую обычно говорят после неудачи. Хороший друг или партнер не станет нагнетать, каждый раз указывая, что его мнение было верным, поднимая этим самооценку.

"Разве это проблема?"

Обесценивание чужих проблем – признак токсичности. Каждый из нас по-разному реагирует на неудачи и нуждается в поддержке. Все эмоции и последствия тех или иных действий следует проживать, а не носить в себе, потому что кому-то они могут показаться неважными.

"Неужели так сложно?"

Следует уметь строить личные границы и отвечать "нет" там, где это кажется необходимым. Этой фразой собеседник не только подстрекает сделать так, как нужно ему, но и заставляет почувствовать себя виноватым из-за отказа.

"Ну извини"

Именно в таком виде эта фраза может представлять опасность. Искренне извиняться – это похвально, но вариация "ну прости", которая часто звучит надменным тоном, вызывает только негативные эмоции. После нее можно почувствовать себя еще более огорченным, ведь ждешь понимания в словах близкого человека.

"Я так поступил/поступила из-за тебя, твоего совета"

Очень легко снять с себя ответственность и переложить ее на другого человека. Чтобы не анализировать свои ошибки, "токсичные люди" часто обвиняют в неудачах других, заставляя их чувствовать себя виноватыми.

"Ты не понимаешь, о чем говоришь"

Таким образом люди часто пытаются подорвать авторитет собеседника и показать свое превосходство. В этой фразе четко видно желание унизить и показаться более умным на фоне собеседника.

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