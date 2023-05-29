Пять фраз, которые нельзя говорить мужчинам: это может разрушить брак

Отношения в паре часто зависят от умения общаться и понимать партнера. Чтобы сохранить брак, бывает достаточно просто не "пилить" мужчину и отказаться от некоторых фраз, обладающих деструктивным эффектом.

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Даже в состоянии гнева порой лучше удержать язык за зубами, чтобы потом не извиняться. Итак, OBOZREVATEL выяснил, какие фразы лучше не говорить мужчине.

1. "Я всегда все делаю сама". Несмотря на постоянную работу по дому, это могут быть далеко не все дела, которые делаются в семье и для семьи. Вместо постоянных жалоб лучше чаще хвалить партнера, и вскоре вы заметите значительные изменения.

2. "Я покажу, как это делается". Мужчины чувствуют себя уверенно, когда думают, что могут решить жизненные проблемы, даже самые незначительные. Когда женщина вмешивается и руководит поведением своего мужчины, особенно когда он об этом не просил, это прямое сообщение ему о том, что он некомпетентен. Если есть идеи, то помощь лучше предложить фразой: "У меня есть предложение, если хочешь".

3. "Ты меня никогда не слушаешь". Многие женщины говорят это, когда ссорятся со своим парнем или мужчиной, поскольку знают, что это бьет по нервам. Даже если это правда, следует избегать обличительного тона и следить за тем, как вы произносите эти слова. Вместо обвинений нужно мягко объяснить мужчине, что его действия вас разочаровали и что вы хотели бы, чтобы он начал больше к вам прислушиваться.

4. "Держись от меня подальше". Эти слова могут затрагивать чувства вашего мужчины, особенно если прозвучат во время ссоры. Это будет звучать так, будто вы его отталкиваете, но, вероятнее всего, вы пожалеете об этом позже, поэтому лучше воздержаться от таких слов.

5. "Что с тобой?" Это одна из худших фраз, которую можно сказать партнеру. Одно дело, если это шутка, но если серьезно, мужчина может расстроиться.

6. "Это все, что ты сделал?" Если вы чего-то ожидали от мужчины, но четко не сформулировали все пожелания, то должны признать это, а не позволять ему чувствовать себя большим разочарованием. Вместо того, чтобы обвинять, вы можете сказать ему, что цените помощь и что в следующий раз более конкретно расскажете, какой результат хотите увидеть. Ваш муж это оценит и в будущем тоже захочет стать лучше.

7 . "О чем ты, черт побери, думал?!" Иногда достаточно просто поддержки, а не упреков, тем более в грубой форме. Если уж очень хочется, то можете попытаться сказать: "Если бы это была я, я бы сделала…".

8. "Ты жалок" Женщина никогда не должна этого говорить своему избраннику. Даже если он сказал что-то критическое и прозвучало это так, будто он нападает на вас, вернуть это той же монетой – далеко не идеальное решение. Будьте взрослыми.

9. "Мой бывший всегда был хорош..." Эту фразу партнеру говорить тоже нельзя никогда. Поставьте себя на место мужчины – насколько вы были бы огорчены по этому поводу? Именно так он и почувствует себя. Никогда не унижайте своего мужа, сравнивая его с кем-либо, особенно с бывшим.

10. "Посмотри за детьми, но не облажайся!" Ваш муж, возможно, не так хорошо упражняется с детьми, как вы, но это не дает вам права управлять им. Он может по-своему играть с детьми или заботиться о них, и вы должны это уважать. Конечно, скажите ему, что будете доступны в случае, если ему что-нибудь понадобится, но учить не нужно.

11. "Все нормально!" Вот эта фраза – очень опасная. Опыт уже научил вашего мужчину, что когда вы говорите, что все нормально – все далеко не нормально. Не позволяйте ему думать, что пошло не так, или огорчаться тем, что он не знает, что делать. Лучше открыто сказать, что вас оскорбило.

12. "Ты бы понял, если бы любил меня". Нет-нет, дорогая! Он поймет, если вы расскажете. Он любит вас, и хочет быть частью всех ваших радостей и помогать во всех неприятностях. Не обесценивайте его усилия, говоря грубые вещи.

13. "Твоя семья плохая!" Мы все очень чутко относимся к своим семьям и людям, с которыми мы жили с рождения. Вместо того, чтобы открыто обижать, скажите мужчине, что вам не понравилось. Это не только даст вам определенное душевное спокойствие, но также поможет ему разрешить кризис перед тем, как дела выйдут из-под контроля.

14. "Лучше бы я не выходила за тебя!" Такие резкие высказывания означают, что вы не цените отношения. Это заставит вашего мужчину подумать, что вы можете жить без него и привести к разрыву отношений.

15. "Это ты во всем виноват!" Во всем никогда не виноват один человек. Бывают случаи, когда какой-то ситуации можно было бы избежать, но так случилось. Оцените все события и попытайтесь понять, почему что-то пошло не так. Помните, что общение – ключ к решению всех проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– важно знать признаки, которые могут выдать человека, говорящего неправду в отношениях. Читайте в материале, какие аномалии поведения и жесты могут выдать лжеца;

– говорить о проблемах следует честно и открыто, не умалчивать, не использовать манипулятивные фразы и не прибегать к пассивной агрессии. Фразы могут разозлить мужчин, собрано в материале.

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