8 признаков того, что у вас депрессия: когда пора идти к врачу

Большинство людей время от времени чувствуют грусть, одиночество или тревогу, но плохое настроение – не то же самое, что депрессия. Когда ваше психологическое самочувствие вызывает физиологические симптомы, мешает вести нормальную жизнь, а печаль постоянно сопровождает вас в течение длительного времени (обычно от нескольких недель подряд), это может указывать на депрессивное расстройство.

Такое состояние требует помощи специалиста или даже медикаментозного лечения. Особенно тревожным симптомом являются мысли о суициде. Как передает Healthline Media, осознание того, что с вашим ментальным здоровьем что-то не так, может стать первым шагом к исцелению и выздоровлению.

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1. Жизненные перспективы кажутся безнадежными

Депрессия – это психологическое расстройство, которое влияет на отношение к жизни в целом. Если вам кажется, что черная полоса будет длиться всегда, а смысла бороться и что-то делать вообще нет, это может указывать на клиническую депрессию.

Люди в этом состоянии также чрезмерно критикуют себя, чувствуют себя виновными и заслуживающими наказания.

2. Ничто не вызывает интерес

Этот симптом напрямую связан с первым. Как отмечают специалисты, депрессия лишает человека удовольствия или удовлетворения от того, что обычно ему нравиться: спорта, хобби, встреч с друзьями и т.п..

3. Повышенная утомляемость и проблемы со сном

Одна из причин, по которой человек можете перестать делать то, что ему нравится, заключается в том, что он постоянно чувствует сильную усталость. Депрессия часто сопровождается нехваткой энергии и расстройствами сна. Вы можете постоянно хотеть спать или же наоборот – плохо засыпать и часто просыпаться ночью.

Такие проблемы могут повлечь за собой снижение концентрации внимания, забывчивость и даже провалы в памяти.

4. Беспокойство

Считается, что депрессия как заболевание не вызывает тревогу напрямую, однако нередко эти состояния возникают вместе.

Симптомы тревоги могут включать: нервозность, постоянное чувство напряжения, опасности, паники или страха; учащенное сердцебиение и дыхание; повышенное потоотделение; дрожь или подергивание мышц;

проблемы с фокусировкой внимания или четким мышлением.

5. Раздражительность

Эксперты считают, что этот симптом проявляется чаще у мужчин в депрессии, чем у женщин. Они могут становиться вспыльчивыми, проявлять рискованное поведение или даже злоупотреблять алкоголем. Мужчины также реже, чем женщины, распознают депрессию и обращаются за лечением.

6. Изменения аппетита и веса

Вес и аппетит у лиц с депрессией могут колебаться по-разному для каждого человека. Одни будут есть больше обычного и набирать лишние килограммы, в то время как другие будут голодать и терять вес.

Также депрессию связывают с проблемами пищеварения, которые происходят без видимой на то причины.

7. Неконтролируемые эмоции

Повышенная эмоциональность проявляется не у всех пациентов с депрессией, но в некоторых наблюдаются всплески гнева или безудержного плача. Тревожным симптомом являются также резкие перепады настроения и состояние полной апатии.

8. Мысли о смерти

Этот симптом наиболее опасный. Эксперты подчеркивают, что мысли о самоубийстве никогда не являются нормой, а суицидальные настроения во время глубокой депрессии могут постепенно усиливаться. Людям, которые столкнулись с такой проблемой, необходимо обратиться за помощью специалистов, а также не бояться искать поддержки у близких.

Как передает WebMD, предупреждающие признаки самоубийства при депрессии включают в себя:

- постоянные разговоры о смерти;

- внезапный переход от грусти к крайнему спокойствию или внешнему виду счастья;

- рискованное поведение – к примеру, движение на красный свет светофора;

- комментарии о том, что вы безнадежны, беспомощны или бесполезны;

- приведение дел в порядок – как изменение завещания и т.п.;

- нетипичные звонки или визиты к близким.

Психолог Ольга Коротина-Гессе отметила, что на ранних этапах депрессии человек может заметить, что его настроение снижается независимо от внешних факторов.

"Вроде причины никакой нет, а настроение снижается", – рассказала она "Пятому каналу" о первых тревожных признаках.

"На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни", – добавила эксперт.

Далее, как отметила Коротина-Гессе, человек сталкивается с ненужностью. "Я никому не нужен, и мне никто не нужен. Мне хочется залезть под одеяла и ни с кем не разговаривать", – привела пример таких мыслей психолог.

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