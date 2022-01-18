8 признаков того, что у вас депрессия: когда пора идти к врачу
Большинство людей время от времени чувствуют грусть, одиночество или тревогу, но плохое настроение – не то же самое, что депрессия. Когда ваше психологическое самочувствие вызывает физиологические симптомы, мешает вести нормальную жизнь, а печаль постоянно сопровождает вас в течение длительного времени (обычно от нескольких недель подряд), это может указывать на депрессивное расстройство.
Такое состояние требует помощи специалиста или даже медикаментозного лечения. Особенно тревожным симптомом являются мысли о суициде. Как передает Healthline Media, осознание того, что с вашим ментальным здоровьем что-то не так, может стать первым шагом к исцелению и выздоровлению.
1. Жизненные перспективы кажутся безнадежными
Депрессия – это психологическое расстройство, которое влияет на отношение к жизни в целом. Если вам кажется, что черная полоса будет длиться всегда, а смысла бороться и что-то делать вообще нет, это может указывать на клиническую депрессию.
Люди в этом состоянии также чрезмерно критикуют себя, чувствуют себя виновными и заслуживающими наказания.
2. Ничто не вызывает интерес
Этот симптом напрямую связан с первым. Как отмечают специалисты, депрессия лишает человека удовольствия или удовлетворения от того, что обычно ему нравиться: спорта, хобби, встреч с друзьями и т.п..
3. Повышенная утомляемость и проблемы со сном
Одна из причин, по которой человек можете перестать делать то, что ему нравится, заключается в том, что он постоянно чувствует сильную усталость. Депрессия часто сопровождается нехваткой энергии и расстройствами сна. Вы можете постоянно хотеть спать или же наоборот – плохо засыпать и часто просыпаться ночью.
Такие проблемы могут повлечь за собой снижение концентрации внимания, забывчивость и даже провалы в памяти.
4. Беспокойство
Считается, что депрессия как заболевание не вызывает тревогу напрямую, однако нередко эти состояния возникают вместе.
Симптомы тревоги могут включать: нервозность, постоянное чувство напряжения, опасности, паники или страха; учащенное сердцебиение и дыхание; повышенное потоотделение; дрожь или подергивание мышц;
проблемы с фокусировкой внимания или четким мышлением.
5. Раздражительность
Эксперты считают, что этот симптом проявляется чаще у мужчин в депрессии, чем у женщин. Они могут становиться вспыльчивыми, проявлять рискованное поведение или даже злоупотреблять алкоголем. Мужчины также реже, чем женщины, распознают депрессию и обращаются за лечением.
6. Изменения аппетита и веса
Вес и аппетит у лиц с депрессией могут колебаться по-разному для каждого человека. Одни будут есть больше обычного и набирать лишние килограммы, в то время как другие будут голодать и терять вес.
Также депрессию связывают с проблемами пищеварения, которые происходят без видимой на то причины.
7. Неконтролируемые эмоции
Повышенная эмоциональность проявляется не у всех пациентов с депрессией, но в некоторых наблюдаются всплески гнева или безудержного плача. Тревожным симптомом являются также резкие перепады настроения и состояние полной апатии.
8. Мысли о смерти
Этот симптом наиболее опасный. Эксперты подчеркивают, что мысли о самоубийстве никогда не являются нормой, а суицидальные настроения во время глубокой депрессии могут постепенно усиливаться. Людям, которые столкнулись с такой проблемой, необходимо обратиться за помощью специалистов, а также не бояться искать поддержки у близких.
Как передает WebMD, предупреждающие признаки самоубийства при депрессии включают в себя:
- постоянные разговоры о смерти;
- внезапный переход от грусти к крайнему спокойствию или внешнему виду счастья;
- рискованное поведение – к примеру, движение на красный свет светофора;
- комментарии о том, что вы безнадежны, беспомощны или бесполезны;
- приведение дел в порядок – как изменение завещания и т.п.;
- нетипичные звонки или визиты к близким.
Психолог Ольга Коротина-Гессе отметила, что на ранних этапах депрессии человек может заметить, что его настроение снижается независимо от внешних факторов.
"Вроде причины никакой нет, а настроение снижается", – рассказала она "Пятому каналу" о первых тревожных признаках.
"На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни", – добавила эксперт.
Далее, как отметила Коротина-Гессе, человек сталкивается с ненужностью. "Я никому не нужен, и мне никто не нужен. Мне хочется залезть под одеяла и ни с кем не разговаривать", – привела пример таких мыслей психолог.
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