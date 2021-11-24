Делают почти все: 10 незаметных привычек, которые высасывают из нас энергию

Психологи утверждают, что существуют привычки, буквально "высасывающие" энергию, оставляя людей без сил на весь день. Обычно они входят в наше расписание дня незаметно, но несут в себе плачевные последствия.

Lifehacker собрал 10 психологически истощающих привычек и рассказал, как с ним бороться. Оказалось, что даже беспорядок на столе и большое количество открытых окон в браузере могут утомлять.

Отвечать на звонки сразу

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что после телефонного разговора необходимо 20 минут возвращать концентрацию, ведь неожиданный звонок подпадает под категорию отвлекающих факторов. Психологиня Рена Марфи советует попросить коллег и друзей посылать сообщения в рабочее время, чтобы не истощать организм лишними заботами.

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Слишком много окон в браузере

Эксперт считает, что переключение с одной вкладки на другую создает иллюзию дополнительной работы, что на самом деле не так. На самом же деле такие пользователи не вникают полноценно ни в одну из задач, а значит, не могут быть по-настоящему эффективны.

Горбиться

Врач Ноин Сафдар отмечает, что плохая осанка дает дополнительную нагрузку на мышцы, суставы и сухожилия. В результате тело затрачивает больше энергии, что ведет к усталости.

Неправильное дыхание

Достаточное количество кислорода в крови – путь к нормальному функционированию организма. Неглубокое дыхание уменьшает количество поступающего в организм кислорода, а следовательно, и в кровь, органы и клетки. Это может запускать в мозгу связи, приводящие к усталости.

Откладывать маленькие задачи на потом

Постепенно все мелкие дела превращаются в огромный список, от которого кружится голова. Эксперты советуют выполнять незначительные задачи, которые не занимают более 5 минут, сразу. Таким образом, можно избавиться от ощущения, что впереди ждет много работы.

Не выключен свет ночью

Чтобы сон буг спокойный и глубокий, нужно избавиться от факторов, которые могут беспокоить отдыхающий организм. Включенный свет ночью сдерживает выработку мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.

Заранее много планировать

Психиатр Тайсон Липпе убежден, что заблаговременное планирование может как организовывать мысли, так и вредить. Большой список дел в течение дня вызывает чувство тревоги и страх не успеть вовремя. Лучше дописать новые пункты, когда предыдущие уже выполнены.

Беспорядок на рабочем столе

Не всегда хватает времени на то, чтобы держать рабочее место в порядке, однако доктор медицины Лина Магави все же советует потратить 10-15 минут в день на уборку. Это поможет избежать хаоса не только в доме, но и в голове, что создаст положительную атмосферу, в которой мозг не будет напрягаться.

Большие перерывы между приемами пищи

Организм получает энергию из пищи, а точнее – углеводов. Долгий перерыв между приемами пищи может отрицательно повлиять на общее самочувствие. Квалифицированный диетолог Кэролайн Лэйси советует есть каждые пять часов, чтобы регулярно пополнять запас энергии и избежать истощения.

Слишком эмоциональные телепередачи

Большое количество сложного и эмоционального контента изматывает и может привести к ментальному истощению. Лучше ограничить количество слишком эмоциональных фильмов, сериалов и шоу, а разбавить их более спокойными и нейтральными.

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