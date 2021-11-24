Делают почти все: 10 незаметных привычек, которые высасывают из нас энергию
Психологи утверждают, что существуют привычки, буквально "высасывающие" энергию, оставляя людей без сил на весь день. Обычно они входят в наше расписание дня незаметно, но несут в себе плачевные последствия.
Lifehacker собрал 10 психологически истощающих привычек и рассказал, как с ним бороться. Оказалось, что даже беспорядок на столе и большое количество открытых окон в браузере могут утомлять.
Отвечать на звонки сразу
Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что после телефонного разговора необходимо 20 минут возвращать концентрацию, ведь неожиданный звонок подпадает под категорию отвлекающих факторов. Психологиня Рена Марфи советует попросить коллег и друзей посылать сообщения в рабочее время, чтобы не истощать организм лишними заботами.
Слишком много окон в браузере
Эксперт считает, что переключение с одной вкладки на другую создает иллюзию дополнительной работы, что на самом деле не так. На самом же деле такие пользователи не вникают полноценно ни в одну из задач, а значит, не могут быть по-настоящему эффективны.
Горбиться
Врач Ноин Сафдар отмечает, что плохая осанка дает дополнительную нагрузку на мышцы, суставы и сухожилия. В результате тело затрачивает больше энергии, что ведет к усталости.
Неправильное дыхание
Достаточное количество кислорода в крови – путь к нормальному функционированию организма. Неглубокое дыхание уменьшает количество поступающего в организм кислорода, а следовательно, и в кровь, органы и клетки. Это может запускать в мозгу связи, приводящие к усталости.
Откладывать маленькие задачи на потом
Постепенно все мелкие дела превращаются в огромный список, от которого кружится голова. Эксперты советуют выполнять незначительные задачи, которые не занимают более 5 минут, сразу. Таким образом, можно избавиться от ощущения, что впереди ждет много работы.
Не выключен свет ночью
Чтобы сон буг спокойный и глубокий, нужно избавиться от факторов, которые могут беспокоить отдыхающий организм. Включенный свет ночью сдерживает выработку мелатонина и приводит к бессоннице и усталости.
Заранее много планировать
Психиатр Тайсон Липпе убежден, что заблаговременное планирование может как организовывать мысли, так и вредить. Большой список дел в течение дня вызывает чувство тревоги и страх не успеть вовремя. Лучше дописать новые пункты, когда предыдущие уже выполнены.
Беспорядок на рабочем столе
Не всегда хватает времени на то, чтобы держать рабочее место в порядке, однако доктор медицины Лина Магави все же советует потратить 10-15 минут в день на уборку. Это поможет избежать хаоса не только в доме, но и в голове, что создаст положительную атмосферу, в которой мозг не будет напрягаться.
Большие перерывы между приемами пищи
Организм получает энергию из пищи, а точнее – углеводов. Долгий перерыв между приемами пищи может отрицательно повлиять на общее самочувствие. Квалифицированный диетолог Кэролайн Лэйси советует есть каждые пять часов, чтобы регулярно пополнять запас энергии и избежать истощения.
Слишком эмоциональные телепередачи
Большое количество сложного и эмоционального контента изматывает и может привести к ментальному истощению. Лучше ограничить количество слишком эмоциональных фильмов, сериалов и шоу, а разбавить их более спокойными и нейтральными.
Как сообщал OBOZREVATEL, психолог рассказала о 10 вещах, за которые не нужно извиняться. Чрезмерные извинения могут не только унизить достоинство в глазах окружающих, но и убедить в собственной беспомощности.