Ваши любимые сказки могут многое о вас рассказать⠀

Когда мы читаем сказки, книги (или смотрим фильмы) мы так или иначе идентифицируем себя с героями этих сказок и книг.

⁣⁣⠀Особенно это касается произведений, ставших любимыми. Поэтому транзактные аналитики часто анализируют любимые сказки клиентов в детстве, чтобы понять, как эти сказки переплетаются сейчас с их судьбами. ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀ К примеру, одна из моих клиенток любила сказку "Золушка". Она была необыкновенно трудолюбива, все время хотела заслужить любовь других людей, и никак это не получала. И конечно, она ждала своего удивительного принца и была одинока в свои 30 лет. ⁣⁣⠀

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Другая клиентка из очень бедной родительской семьи завела отношения (и попала в его семью) с парнем, который был очень богат. Её любимой сказкой была "Русалочка". И конечно же, в этой семье у нее было ощущение, что она не имеет своего голоса, и что она совершенно не оттуда. ⁣⁣⠀

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Поэтому, дорогие родители, пожалуйста, задумывайтесь о том, какие сказки вы читаете своим детям.

Потому что это в том числе программирует их сознание!⁣⁣⠀

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Итак, что вы можете сделать для того, чтобы самостоятельно "переписывать" драматичные сценарии сказок в вашей жизни?⁣⁣⠀

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1. Вспомните ваши любимые детские сказки. Их может быть несколько. Запишите их все, и посмотрите – что драматичного есть в каждой из них?⁣⁣⠀

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2. Подумайте, что бы вы могли переписать в этих сказках по-другому? Так, что бы вы были счастливы их слушать!⁣⁣⠀

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3. Составьте для себя сказку со счастливым концом.

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Давайте потренируемся? ⁣⁣⠀