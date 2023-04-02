Что говорят о характере герцогинь Меган и Кейт их ноги

Существует убеждение, что пальцы ног и подошвы дают представление о характере и мотивах человека, подобно хиромантии. Чтение по стопе, известное, как "футридинг" основано на древнекитайской идее о том, что разные точки на ноге связаны с разными аспектами человеческого мозга. Главный британский специалист по диагностике стоп Джейн Шихан проанализировала ноги и характер представительниц королевской семьи Великобритании Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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Эксперт по футридингу с 20-летним опытом изучения значений ноги рассказала Daily Mail, что в основном смотрит на правую конечность. По ее словам, согласно древним учениям, эта стопа представляет прошлое, а левая – настоящее.

"Если нет большой разницы, значит, человек последовательный. Если они сильно отличаются, то кто-то изменился с течением времени", – утверждает Шихан.

Также специалист говорит, что у Меган удлиненный второй палец на ноге, а это значит, что у нее врожденные лидерские качества.

"Эта особенность не связана с чувствами и эмоциями. Она говорит о лидерстве. У нее также короткий большой палец, что указывает на многозадачность. Короткий мизинец означает большое чувство веселья, а тот факт, что он лежит на боку, – свидетельствует о нестандартности и бунтарстве", – отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Шихан, короткий мизинец на левой ноге супруги принца Гарри указывает на то, что она становится менее нетрадиционной. А мясистая подушечка, торчащая из-под него, является признаком эмоциональности и способности поддержать других.

По мнению Шихан, слегка перепончатые второй и третий пальцы Меган Маркл означают, что она может быть упрямой.

У Кейт Миддлтон также длинные тонкие пальцы на ногах, как и у жены герцога Сассекского. Это, как и ее удлиненный второй палец, говорит о творческой, выразительной и обладающей природными лидерскими качествами натуре. Также у герцогини Кембриджской, как и у Меган Маркл, есть мягкая подушечка под мизинцем.

"Единственное отличие состоит в том, что четвертый палец ноги Кейт слегка изогнут по направлению к большому пальцу – если бы он был сильно изогнут, это указывало бы на скрягу. Но небольшой изгиб означает коллекционера – того, кому трудно что-либо отпустить", – добавила Шихан.

Коротко о королевских личностях:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи рассказали о характере представительниц королевской семьи Великобритании, проанализировав их любимые напитки. Эксперты приоткрыли занавес на тайны о личностях Кейт Миддлтон и Меган Маркл.