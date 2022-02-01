Что говорит о вас ваша любимая сексуальная поза

Эксперт по сексу доктор Эмили Морс, которая ведет подкаст "Секс с Эмили", рассказала, что любимая поза в сексе говорит много интересного о личности. По ее словам, это могут быть "очень полезные данные", проливающие свет на характер человека.

Гуру любви перечислила самые распространенные позы в занятиях любовью и объяснила их значение. Как пишет Daily Star, речь идет о миссионерской позе, "ковбое", "собачьем стиле", "лотосе", "ложке" и когда партнер сверху.

Миссионерская поза. Эту классическую позу для секса лицом к лицу многие ассоциируют со скучностью, но иногда люди ошибаются. Поскольку данная поза позволяет установить зрительный контакт, доктор Морс утверждает, что такой человек "любит знакомство или близость".

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"Если миссионерство – ваша поза № 1, это также может быть признаком того, что вы боитесь попробовать что-то новое. Но как только вы это сделаете, сможете обнаружить, что явная новизна сексуально возбуждает ваш мозг", – говорит Морс.

Наездница или ковбой. Поза, при которой один человек внизу, а его партнер смотрит в сторону и "едет на нем, как наездник", предназначена для тех, кто "наслаждается красивым видом на попку" и говорит о человеке, как об индивидуалисте.

Собачий стиль. Анималистическая сексуальная поза включает в себя вставание на четвереньки и прием сзади. Таким людям нравится глубокий и интенсивный секс.

"Стиль собачки предполагает динамику, которая суперстимулирует", – добавила эксперт.

Лотос. Сидеть лицом к партнеру – намек на "эксгибиционистскую жилку" в характере человека.

"Это также обеспечивает глубокую стимуляцию, которая, вероятно, действительно приятна. Это немного более спортивное положение, чем горизонтальное", – утверждает Морс.

Ложка. Лежание на боку в приятной позе, когда партнер проникает сзади, гуру секса позиционирует с теми, кто "любит чувствовать себя комфортно". Эта техника "одновременно сексуальная и успокаивающая".

Девушка/парень сверху. Доктор считает, что наблюдать за тем, как партнер контролирует темп и глубину своего удовольствия, "чертовски жарко".

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