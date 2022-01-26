Прикасайтесь. К себе и друг к другу, с сексуальным подтекстом и без него. В каждом из нас живет потребность в прикосновении. Прикосновение кончиками пальцев может быть более чувственным, чем самая смелая ласка. Массаж, танец, тантра, парная йога, дыхательные практики – пользуйтесь всем, что вам по душе, чтобы оживить свое тело и свою способность чувствовать контакт и касание.

Берегите эмоциональную близость и взаимное доверие. Когда они есть – вы можете говорить о чем угодно. В том числе – о своих самых сокровенных фантазиях.

Забудьте о сексуальной гармонии. Нет её и не было никогда. Мы слишком разные, чтобы на длинных дистанциях совпадать гормональными циклами, настроением, фантазиями и предпочтениями. Хороший секс в длительных отношениях – это про принятие данного факта и про совместное поддержание интереса друг к другу и к исследованию своего взаимодействия. Сила сексуального желания (либидо) – непостоянна. И у вас, и у вашего партнера. За падением следует взлет – но и он не будет вечным. Такие не всегда совпадающие с динамикой партнера колебания – естественная норма, а не повод для расставания.

Договоритесь, что секс – это удовольствие, а не долг. Секс как обязанность и использование другого человека для удовлетворения своих потребностей надоедает очень быстро. Пусть он происходит тогда, когда желание есть у обоих. Да, это значит, что партнер никогда не станет твоей собственностью. И – да! – это значит, что флиртовать и ухаживать, пробуждая желание друг в друге, вы не прекращаете никогда. Но именно благодаря этому вы останетесь желанны друг для друга.

Не тащите в спальню быт. Найдите другое место для обсуждения повседневных проблем. Дайте сексу время и место. Привычный секс по-быстрому без вариантов, ставший частью бытовухи, не вызывает восторга. Яркость переживаний важнее, чем частота.

Пробуйте новое вдвоем. Путешествия, еду, хобби. Организуйте себе регулярную подзарядку дофамином и адреналином. Приключение, разделенное с партнером, повысит сексуальный интерес друг к другу и вернет сносящее крышу обоим состояние влюбленности. Да, спланировать такое мероприятие – это инвестиция времени и внимания вас обоих. Но она себя оправдает. Особенно это касается пар, у которых есть дети. Идите в новое вдвоем, сами почувствуйте себя детьми, для которых начинается удивительное приключение. Верните себе игривость, интерес и радость – и вы вернете восхитительный секс в вашу жизнь.

Изучите свое тело. Изучите тела друг друга. Составьте вашу общую карту удовольствий – и вы оба будете понимать, что происходит в процессе секса. Навигация методом угадывания – точно не лучший вариант.

Ваше сексуальное удовольствие – это ваша ответственность. Поймите, что вам нужно для его получения. Объясните партнеру. Не имитируйте оргазм, если не ощущаете его или если в этот раз у вас нет настроя его получить. Дайте понять, когда вам хорошо. Дайте понять, когда – нет. Удовольствие – это результат расслабленности. А расслабленность приходит только в результате доверия.

Одновременный оргазм – не самоцель. Вы вполне можете договариваться об очередности. Исследователи обычно рекомендуют правило "дамы-вперед". С опытом чувствования друг друга постепенно интервал между вашими оргазмами может уменьшиться. И вообще: цель в сексе – получить удовольствие. А в какой оно будет форме и дойдет ли уровень удовольствия в каждом конкретном случае до оргазма – дело второстепенное.

Поиграйте в игру "первое свидание". Как-будто вы договариваетесь о встрече с незнакомцем. И дальше эта встреча происходит в тех же ролях. Да, это про те же дофамин с адреналином. Играйте в эту игру и в любую другую, сценарий которой придумаете вместе.

Меняйтесь ролью лидера в сексе с партнером: кто у нас на этот раз ведущий, а кто - ведомый. Как только вы оба достаточно расслабитесь, чтобы наслаждаться игрой, скука и однообразие исчезнут.