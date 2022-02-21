7 простых упражнений, которые помогут стать ближе и укрепить отношения

Отношения требуют работы даже в лучшие времена. А с приходом пандемии особенно. Так как она создала новый набор проблем и возможностей для многих пар.

Издание NYT приводит семь упражнений для влюбленных, которые помогут им укрепить свою связь. Трюки, основанные на научных данных, станут ключом к новым отношениям.

Следите за хорошими вещами

Определите хотя бы пять вещей, которые ваш партнер регулярно делает, чтобы показать свою любовь. Отслеживайте и большие, и маленькие вещи, которые вы оба делаете для того, чтобы чувствовать себя любимыми и связанными друг с другом. Включите в свой быт такие мелочи, как комплимент или поцелуй на прощание, или более серьезные жесты, такие как покупка цветов, приготовление ужина или уборка. Исследования показывают, что в успешных отношениях количество позитивных взаимодействий превышает количество негативных моментов как минимум в пять раз.

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Также наука подтверждает ценность доброты и щедрости по отношению к своему партнеру.

Держитесь за руки

Будьте рядом друг с другом уже сейчас и ищите возможности держаться за руки со своим партнером: сидя за завтраком, выходя из дома или смотря телевизор. Затем поговорите о том, что в вашей жизни вызывает стресс и тревогу. И о чем бы не был разговор, держите партнера за руку.

Также подумайте о том, каково это прикасаться к партнеру, чувствовать, как сжимают вашу руку, и сжимать чужую.

Исследования показывают, что регулярные прикосновения – это не только мощный способ наладить связь с кем-то, но и способ для снижения уровня стресса.

Читайте друг другу

Вы будете удивлены тем, насколько весело, когда кто-то читает вам и кому-то, кого вы любите. Не просто слушайте слова; следите за голосом вашего партнера. После прочтения поговорите о том, почему каждый из вас выбрал именно этот текст.

Наука доказывает, что люди становятся ближе друг к другу, когда раскрывают что-то о себе и делятся новыми мыслями и идеями.

Принимайте маленькие проблемы

Запишите одну или две раздражающие привычки вашего партнера, которые время от времени создают конфликты в отношениях. Делитесь своим выбором друг с другом и говорите о нем без осуждения. Используйте разговор, чтобы определить положительную черту, которая может помочь объяснить поведение.

Исследователи утверждают, что 70 процентов конфликтов, которые возникают с партнерами, никогда не разрешаются. Вместо того, чтобы пытаться заставить измениться, терапия принятия побуждает партнеров учиться принимать различия друг друга. Когда люди чувствуют, что их принимают и понимают, они с большей вероятностью охотно меняются.

Поделитесь своим идеальным днем

Представьте свой идеальный день и поделитесь им с партнером за едой. Обсудите это как можно подробнее, чтобы раскрыть информацию о своих симпатиях и антипатиях, надеждах и мечтах. Если можете, попробуйте спланировать какой-нибудь вариант идеального дня друг друга, который вы могли бы пережить вместе.

Исследователи говорят, что рассказ о своем идеальном дне – это форма самораскрытия, которая может помочь вам наладить более глубокую связь с вашим партнером.

Почувствуйте сердцебиение друг друга

Найдите всего несколько минут с вашим партнером в тихом месте. Подготовьте минутный таймер и выполните следующие действия:

Встаньте лицом друг к другу.

Каждый из вас должен положить правую руку на грудь другого, прямо над сердцем.

Поднесите левую руку к груди и накройте руку партнера.

Одному из вас нужно будет отпустить на секунду, чтобы запустить таймер.

Проведите следующую минуту, глядя друг другу в глаза, пока ваши руки лежат на сердцах и руках друг друга.

Старайтесь не хихикать и не говорить. Будьте внимательны к дыханию друг друга. Присутствуйте и молчите вместе. Когда прозвенит таймер, сделайте вдох. Обсудите, каково это было испытать эту невербальную связь друг с другом.

Наука говорит о том, что зрительный контакт и прикосновение создают ощущение близости. Также исследования показывают, что физический контакт имеет решающее значение для создания и укрепления отношений, и он связан с более высокими отношениями и удовлетворенностью партнера. Конфликты быстрее разрешаются, когда один партнер обнимает, держит за руку или целует другого.

Практикуйте благодарность вместе

Напишите три вещи о своем партнере, за которые вы чувствуете благодарность. Найдите минутку, чтобы прочитать, что вы написали друг о друге. Расскажите об этих моментах благодарности и о том, как они заставляют вас чувствовать себя более связанными друг с другом.

Ежедневное выражение благодарности – это распространенная практика осознанности, которая, как доказано, повышает уровень счастья, помогает лучше спать и даже снижает заболеваемость. Упражнения благодарности также могут помочь почувствовать себя ближе к нашим романтическим партнерам, укрепить нашу дружбу и даже сделать нас лучшими коллегами на работе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не все вопросы можно задавать бывшему. Особенно один, которые может в корне испортить отношения.