Простое удобрение для замиокулькаса сделает чудо: как приготовить

Замиокулькас считается одним из самых простых растений для выращивания дома. Он легко переносит длительные перерывы между поливом и может расти в очень темных помещениях. Но, как и любое другое растение, время от времени он все же нуждается в подкормке почвы, в которой растет. Как сделать удобрение для замиокулькаса самостоятельно? Очень просто – приобретите в ближайшем магазине свежий апельсин. Мякоть достанется вам, а кожура – растению.

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Как пишет издание The Homespun Hydrangea, апельсиновая кожура содержит целый перечень веществ, которые могут быть полезны любителям садоводства. Напрямую растение подпитают азот и лимонная кислота, которыми богат продукт. Кроме них, в кожуре содержится определенное количество фосфора и калия, необходимых для обогащения почвы. Также свою пользу могут принести эфирные масла апельсина – они отпугивают вредителей.

Какую кожуру выбирать

Большого значения сорт цитрусовых, который вы выберите для изготовления удобрения, не имеет. Все они содержат необходимые вещества. Прежде всего, хорошую дозу азота. Главное – хорошо помыть апельсин перед очисткой, чтобы избавиться от любых ненужных химических веществ, которые могут находиться на поверхности плода. Затем кожуру нужно хорошо просушить перед последующей обработкой.

Приготовление жидкого удобрения

Чтобы изготовить жидкое средство по уходу за растениями на основе апельсина (а это удобрение будет полезным не только замиокулькасу), сложите вымытую кожуру 2-3 средних плодов в стеклянную банку, залейте литром воды и поставьте в темное место. Уже через 2-3 дня богатая азотом и подкисленная жидкость будет готова.

Процедите апельсиновую воду, чтобы избавиться от кожуры, и хорошо размешайте. Этой жидкостью можно подливать растения примерно раз в 2-3 недели. Замиокулькас требует такой подкормки несколько реже – раз в 3-4 недели, ведь он любит почву более нейтральной кислотности.

Чтобы защитить растение от вредителей, таких как тля, слегка опрыскивайте его этой жидкостью. Эфирные масла отпугивают насекомых. Но важно не переусердствовать с подобным опрыскиванием, ведь оно имеет не нейтральную кислотность и в большом количестве может повредить листву. Также этой жидкостью, разбавленной водой в пропорции 1:1, можно протирать пыльные листья.

Приготовление порошкового удобрения

Разложите промытые и высушенные кусочки апельсиновой кожуры в один слой на противень, застеленный бумагой для выпекания. Они должны лежать свободно, чтобы хорошо высушиться. Противень со шкурками отправьте в духовку, разогретую до 140 градусов по Цельсию на полтора-два часа. Когда кусочки хорошо просушатся, измельчите их в кофемолке и засыпьте полученный порошок в герметичный контейнер.

Когда вы заметите, что грунт горшка с замиокулькасом посерел, то есть из него выветрились и вымылись питательные вещества, присыпьте его сверху тонким слоем этого порошка. Также такое удобрение можно вмешивать в землю, так оно усвоится даже быстрее.

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