Какое удобрение вернет орхидею к жизни: нужен только один ингредиент

Орхидея – одно из лучших украшений вашего дома, если речь идет о растениях. Но многие любители цветов опасаются выращивать ее из-за якобы сложности. На самом деле, если вы спросите опытного садовода, как выращивать орхидеи и чем их удобрять, он ответит вам, что все не так сложно, а лучшее удобрение для этого цветка вы можете приготовить своими руками.

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Как пишет издание Sharing Ideas, подкармливать орхидеи можно с помощью обыкновенного лимона. Все из-за лимонной кислоты, которую так любит это растение.

По данным Американского общества орхидей, цветок в природе сосуществует с черной плесенью, которая живет у его корней и производит это полезное вещество. К тому же из всех кислот, которые можно использовать для подпитки орхидей, только лимонную они метаболизируют полностью, поэтому она не способна нанести им вред.

Как поливать орхидею лимоном

Процедуру следует проводить раз в неделю или две. Возьмите литр мягкой отстоявшейся воды комнатной температуры или немного теплее и добавьте в нее одну чайную ложку свежевыжатого лимонного сока или один грамм лимонной кислоты. Тщательно все перемешайте.

Теперь этой слегка подкисленной водой можно поливать орхидеи как способом погружения на 30 минут, так и методом опрыскивания. Даже несколько запущенное растение при таком уходе должно начать выпускать новые корни и интенсивно расти.

Как ухаживать за листьями орхидеи с помощью лимонного сока

Кроме того, что лимон хорошо подпитывает орхидеи через корни, он также может выполнять функцию очищения листьев. Смешайте сок плода с мягкой водой комнатной температуры в пропорции 1:1. Смочите этим раствором ватный диск, отожмите его и аккуратно протрите им верхнюю часть листовой пластины орхидеи.

Таким образом, часть лимонной кислоты попадет в растение через лист. Эту процедуру не следует проводить слишком часто. Только при необходимости, когда вы видите, что ваша орхидея немного запылилась на листьях. Нижнюю часть листа при этом протирать не следует.

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