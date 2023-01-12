Почему нельзя выращивать дома фиалки и что делать, если они у вас уже есть

Сенполии или узамбарские фиалки – одни из самых популярных комнатных растений. Их любят разводить за невероятную вариативность форм и расцветок цветов. Селекционеры вывели гибриды с простыми звездообразными цветками, с пышными лепестками-воланами и даже разноцветные, полосатые и пятнистые. Некоторые любители сенполий собирают поразительные коллекции этих растений. Но, согласно некоторым приметам, фиалки нельзя держать дома.

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OBOZREVATEL разобрался с предрассудками, связанными с этими растениями. А также рассказывает, что делать, если у вас уже есть такой цветок. И что делать, если вы не верите суевериям и хотите завести себе это замечательное растение.

Почему суеверия советуют не заводить фиалки?

Считается, что сенполия – это цветок, который приносит одиночество. Поэтому ее нельзя выращивать людям, не имеющим пары. Людям, находящимся в отношениях, она также может принести неприятности в виде ссор, а то и расставания.

Также суеверные люди не рекомендуют принимать растение в подарок. Оно якобы легко передает на себе сглаз и проклятия. А еще это может предвещать смерть в семье.

Если же фиалка погибла, некоторые видят в этом позитив. Мол, она приняла на себя отрицательную энергию, направленную на своего хозяина. Почему на ее место нужно сразу посадить новую, поговорим в следующей разделе. Он будет о том…

Почему сенполию рекомендуют держать дома

С другой стороны, на Востоке этот цветок слывет притягивающим богатство и согласие в семью. Именно поэтому если одна фиалка погибла, ей нужно сразу найти замену – это поддержит положительную энергетику в доме.

Оптимистично настроенные любители предрассудков также советуют обращать внимание на цвет цветка, который вы поставите в своем доме в зависимости от того, какую область своей жизни вы хотите улучшить:

красный – принесет страсть и взаимопонимание в отношениях, а также привлечет деньги;

синий и голубой – подарит вдохновение творческим натурам;

фиолетовый – поможет добиться гармонии и духовного роста;

розовый – укрепит здоровье и улучшит эмоциональное состояние.

Что делать, если у вас уже есть фиалка

Если вы склонны верить именно плохим приметам, но уже успели вырастить и полюбить сенполию, а то и не одну, то просто переставьте ее из спальни в гостиную или на кухню. Кстати, оптимисты утверждают, что энергетика цветка помогает избавиться от лишнего веса, так что в обеденной зоне ей будет лучшее место. Также при этом она может укрепить отношения в семье. В общем, кухня в любом случае – хорошее место для цветка.

Какие условия нужны фиалкам

Фиалки – очень нежные растения, хотя при соблюдении необходимых условий ухода с ним справятся даже неопытные цветоводы. Обеспечьте цветку умеренное тепло, яркий свет без прямых солнечных лучей и не слишком обильный, но регулярный (не реже раза в неделю) полив через поддон. Попадание воды в розетку листьев может спровоцировать загнивание растения, а солнце оставляет на нем губительные ожоги.

Размер горшка для фиалки подобрать просто – он должен быть в диаметре в 2-3 раза меньше лиственной розетки растения. Пересаживать его лучше в начале весны, методом переноса вместе с земляным комом в горшок соответствующего размера. После этого в него досыпают необходимое количество свежей почвы.

Вот и все премудрости для тех, кто не боится предрассудков и хочет иметь дома красивое цветущее растение. Кстати, цветет сенполия вне зависимости от сезона и может радовать цветами несколько раз в год.

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