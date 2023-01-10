Какие комнатные цветы обеспечат невероятный аромат дома: пахнут как люксовые духи

Существует немало способов улучшить аромат в доме – аромалампы и аромадифузоры, палочки восточных благовоний, разнообразные освежители. Ни один из них не даст такого же аромата, как настоящий цветок. Но какие существуют комнатные растения, способные наполнить жилище прекрасным запахом? На самом деле, вариантов не так уж мало.

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OBOZREVATEL собрал топ растений, которые во время цветения пахнут, как люксовые духи и даже лучше. Единственная оговорка, они при этом могут вызвать аллергию у чувствительных к пыльце людей. Впрочем, если вы переносите цветение хорошо, вот список самых ароматных вазонов.

Лаванда

Да, эту невероятно благоухающую траву можно выращивать в горшке на подоконнике. Причем она хорошо себя чувствует именно на солнечной стороне. Сезон цветения лаванды приходится на лето, а цветы и, соответственно, аромат, держатся довольно долго. Минус в том, что это растение токсично для кошек и собак.

Бегония вечноцветущая

Название этого растения говорит само за себя – при хорошем уходе оно будет выпускать ароматные цветки круглый год. К тому же она неприхотлива к условиям содержания и подойдет даже начинающим. Как и к лаванде, животных к ней лучше не подпускать.

Цитрусовые

Любое растение из семейства цитрусовых стоит держать дома не столько ради урожая, сколько ради тонкого сладкого аромата, который выпускают его цветы. Флердоранж, то есть эссенция из цветов апельсина, является одним из любимых ингредиентов парфюмеров, так что насколько великолепное благоухание будет в вашей комнате в период цветения, можно запросто представить.

Орхидеи

Да, с этим растением придется немного повозиться – подобрать для него правильную почву, воду, температуру, освещение. Но в награду вы получите непревзойденной красоты цветы и прекрасный аромат. Опытные любители орхидей особенно рекомендуют цимбидиумы за их свежий запах и белоснежную брассаволу узловатую (Brassavola nodosa), которая пахнет особенно сильно и сладко.

Тубероза

Еще один распространенный парфюмерный аромат, который можно вырастить у себя на подоконнике. Цветы туберозы пахнут очень интенсивно, поэтому, если вы любите нежное благоухание, поищите другие варианты. Если же вы готовы к сильному запаху в комнате, снабдите туберозу прямым солнечным светом и обильным поливом, а во время цветения срезайте часть цветоносных стеблей – так тубероза будет более продуктивной, а у вас появится прекрасный букет. Но для домашних животных эта красотка опасна.

Хойя

Этот южноазиатский куст при правильном уходе цветет от первого уверенного весеннего тепла и до первой осенней прохлады и все это время распространяет вокруг себя нежное благоухание. В домашних условиях как правило выращивают хойю прекрасную, но это довольно капризное растение, поэтому лучше иметь определенный опыт, прежде чем пробовать его вырастить. Лучше чувствует себя и смотрится в подвесных кашпо.

Эухарис

Его еще называют комнатным нарциссом за всхожесть цветов. Но и по происхождению он также является луковичным растением семейства амариллисовых. Цветет эухарис в ноябре-декабре, а наиболее усердных садоводов может порадовать еще и в конце весны. Как и любой представитель амариллисовых, он токсичен для животных.

Жасмин

И этот популярный садовый куст способен вполне комфортно чувствовать себя в домашних условиях. Но из всех видов лучше всего пахнет именно белый жасмин (Jasminum polyanthum). Период его цветения приходится на зиму, а выглядит это растение лучше всего в подвесных кашпо, с которых спускает красивые цветущие побеги.

Плюмерия

Южноамериканское растение в домашних условиях цветет все лето довольно крупными, прекрасно пахнущими цветами. Хотя аромат у разных видов плюмерий может отличаться – от похожего на запах цитруса до почти розовых ароматов. Растение любит солнечный свет и обильный полив, но очень опасно для домашних животных.

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