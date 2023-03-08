Почему кухонное полотенце нельзя вешать на ручку духовки: вы даже не догадывались

Едва ли не на каждой кухне можно увидеть полотенце для посуды и поверхностей, которое висит на ручке духовки. На самом деле это довольно большая ошибка. Несмотря на то, что это достаточно удобное место для расположения полотенца.

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Как пишет издание Sante Plus, это негигиеничный способ хранения полотенца. За день использования оно контактирует с большим количеством загрязнений, воды и собирает немало бактерий. И не все среди них достаточно безопасны – могут встречаться даже болезнетворные. Эти бактерии в конце концов оказываются на ручке и дверце духовки и могут попасть внутрь нее и оказаться в блюдах.

Также вы во время работы на кухне можете касаться руками тех мест, которые контактировали с загрязненным полотенцем. Вот почему ему не место на ручке духовки. Так же плохой идеей будет размещать его на дверце холодильника.

Так где, в таком случае, можно хранить кухонное полотенце? Эксперты по кухонной гигиене советуют размещать его на отдельном крючке в отдалении от продуктов и не непосредственно возле мойки.

Если вы не уверены в чистоте полотенца, вы можете его быстро продезинфицировать. Для этого просто положите предмет в микроволновую печь. За счет высокой температуры она уничтожает все нежелательные микроорганизмы. Просто сложите все полотенца, требующие очистки в пакете, пригодном для использования в печи, и добавьте туда достаточное количество раствора белого уксуса с водой в пропорции 1:2. Пакет не закрывайте плотно. Поместите его в печь на 2 минуты на режим высокой мощности.

Стирать кухонные полотенца тоже лучше по отдельности. Например, их можно замочить в тазу с вашим обычным стиральным средством, прежде чем поместить в общую стирку.

Новые кухонные полотенца лучше сначала замочить на несколько часов в холодной воде, чтобы они перестали быть жесткими, а затем их можно стирать в машине на обычном режиме с температурой 30 градусов. Далее просто дайте полотенцу высохнуть и оно будет достаточно мягким и удобным для дальнейшего использования.

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