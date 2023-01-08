Отвар, который спасет домашние растения: что добавить

Люди, которые любят свеклу, регулярно обогащают свой рацион калием, магнием, цинком, кальцием, марганцем, фосфором, фтором. И всеми этими сокровищами можно поделиться со своими комнатными растениями. Для этого нужно знать, как приготовить органическое удобрение из свеклы.

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OBOZREVATEL рассказывает о двух способах. Один из них практически не оставляет отходов. Оба можно использовать даже зимой.

Отвар

Зимой мы часто готовим салаты со свеклой – сельдь под шубой, винегрет, свеклу с хреном. И немногие задумываются, что отвар от этого корнеплода можно использовать как удобрение.

Чтобы вода, в которой готовилась свекла, была пригодна для полива растений, нужно просто ее не солить – соль можно добавить уже непосредственно в блюдо. Слейте свекольный отвар в удобную емкость и дайте ему остыть до комнатной температуры. Затем разведите мягкой отстоявшейся водой в соотношении 1:1 и полейте этим раствором свои вазоны. Так вы обогатите почву питательными веществами. Повторять полив отваром свеклы рекомендуется не чаще раза в неделю.

Такое удобрение интенсивно питает растение. Настолько, что некоторые даже зацветают среди зимы. Но главное иметь меру в поливе этим средством – чрезмерная подкормка может навредить даже больше, чем полное ее отсутствие.

Настой

Но для получения удобрения свеклу не обязательно даже варить. Можно приготовить водный настой. Вымойте один корнеплод среднего размера и порежьте крупной соломкой. Сложите его в удобную емкость с крышкой и залейте литром воды. Закройте и отправьте настаиваться в темном месте на 3-4 дня.

Когда жидкость будет готова, размешайте ее как следует и процедите. Вы получите достаточно концентрированный настой. Поливать им растения следует не чаще раза в две недели. Это универсальное удобрение, подходящее для любых растений.

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