Орхидея будет цвести, как бешеная: чем полить цветок для лучшего результата
Иногда "уговорить" орхидею зацвести не так-то просто – растение очень чувствительно к условиям содержания и из-за малейших ошибок может перейти в режим экономии сил. Именно поэтому цветок нужно подкармливать. Но делать это осторожно. Впрочем, чтобы найти, какими удобрениями обработать орхидею, чтобы она хорошо цвела, достаточно открыть домашнюю аптечку.
OBOZREVATEL рассказывает о таком средстве. Оно достаточно широко применяется для ухода за домашними цветами и вполне безопасно. Это активированный уголь.
Обогащение субстрата
Субстрат, на котором растут орхидеи, очень беден. Но чрезмерное его обогащение питательными веществами может оказаться губительным для цветка. В то же время уголь сделает почву более воздухопроницаемой и позволит растению получать больше питательных веществ через корневое дыхание. Также он впитает излишнюю влагу при чрезмерном поливе. Просто равномерно распределите в горшке несколько таблеток.
Если же посыпать субстрат толченым или колотым активированным углем, он сработает, как мульча. Защитит поверхность и при этом не позволит развиваться в почве грибковому поражению.
Уход за корнями
Толченый активированный уголь широко применяют для антисептической обработки корней комнатных растений. Подходит он и для орхидей. Если цветок заболел, сбросил цветонос, его листья увядают и ему нужна полная пересадка, обязательно воспользуйтесь в процессе этим средством.
Достаньте растение из горшка и проверьте корешки. Обрежьте все загнившие и отсохшие, а на места срезов насыпьте немного угля. Он сработает, как антисептик и станет защитным барьером для нежелательных микроорганизмов, которые не смогут проникнуть внутрь растения.
Использование при поливе
Добавлять активированный уголь можно и в воду для полива орхидеи, если вы поливаете растение методом погружения. Процедуру хорошо проводить раз в несколько месяцев. Уголь при этом сработает как профилактика корневой гнили. Просто положите несколько целых таблеток в воду. Как мощный сорбент, они впитают все нежелательные вещества. А это улучшает самочувствие растения и хорошо стимулирует цветение.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие ошибки в уходе могут мешать орхидее цвести.
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