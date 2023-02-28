Не выбрасывайте крышки от влажных салфеток: впечатляющие способы их использования

Клапан на упаковке с влажными салфетками – гениальное изобретение. Он позволяет хранить косметическое средство от высыхания и легко им пользоваться. Но на этом его функции не ограничиваются. Эту крышку можно использовать для некоторых домашних мелочей.

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Издание Sante Plus собрало несколько способов. Они позволяют повторно использовать не биоразлагаемую пластиковую деталь. Итак, как сделать разные полезные вещи от футляра для мелких предметов до детской игрушки-развивалки.

Коробка для мелочей

Мелкие предметы, такие как заколки, стразы, пуговицы, кольца, таблетки и т.д., сложно держать в надлежащем порядке. Но тут клапан от влажных салфеток приходит на помощь. Снимите два клапана с пустых упаковок и соедините между собой с помощью клея. Мини-коробочка готова. Вы можете декорировать ее по своему вкусу и носить с собой в сумке. Открываться она будет с обеих сторон и надежно сохранять всякую мелочь при этом.

Крючок для легких предметов

Если вы храните пакет с пакетами для повторного использования, то знаете, как сложно его организовать, чтобы он не занимал много места и не спадал с крючка из-за большого объема. И здесь на помощь тоже придет клапан от упаковки салфеток. Снимите его и приклейте в месте, где вы планируете хранить пакеты. К примеру, с внутренней стороны кухонного шкафчика. Откройте клапан, повесьте на него пакет с пакетами и закройте обратно. Он надежно зафиксирует любой подобный лёгкий предмет.

Обучающая игрушка для ребенка

Если у вас собралось несколько таких крышечек, вы можете изготовить из них развивающую игрушку для ребенка. Приклейте несколько клапанов на плотную бумагу или лист картона. Пространство для творчества готово. Вы можете поместить под эти крышечки разные изображения – буквы, цифры, клочки цветной бумаги, изображения. С помощью такой игрушки будет весело изучать символы, цвета и новые слова. Если же прикреплять под крышечку бумажки на двусторонний скотч, то их можно будет менять. Так игрушка никогда не надоест.

Игра "Найди пару"

С помощью аналогичного основания можно изготовить игру на развитие памяти. В этот раз под крышечками разместите в произвольном порядке пары изображений. Два одинаковых животных, цветы, буквы, цифры и т.д. Пусть ребенок открывает их по одной и запоминает, где что увидел, а затем по памяти ищет совпадения.

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