Дом будет сиять чистотой и приятно пахнуть: секрет удачной уборки

Многие давно овладели способом обогащать свою привычную косметику эфирными маслами. Несколько капель ароматической жидкости в креме или шампуне способны творить чудеса. Но не все догадываются, что этот же способ можно применять и для уборочных средств. Тем временем это поможет усилить свойства домашних средств и станет интересным лайфхаком, как сделать запах в доме приятным.

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Издание Home Revolution собрало 9 вариантов масел, которые помогут в уборке, и рассказало об их свойствах. Добавляйте их по несколько капель в воду для мытья полов (для этого масло нужно накапать в соль, соль растворить в стакане воды и вылить в ведро), очистители на основе соды, в домашние уксусные и спиртовые растворы и т.д. Но не забывайте хорошо перемешивать такие средства, чтобы масло как следует растворилось и не оставляло пятен.

Масло лимона

В первую очередь это отличный ароматизатор, ведь оно имеет чистый и выраженный цитрусовый запах. Также оно способно убивать вирусы и бактерии. Лимонное масло подходит для изготовления универсальных чистящих средств для кухни и туалетов. Также его можно добавлять в полироли для пола и мебели.

Масло чайного дерева

Это масло больше всего ценят за его выраженное антибактериальное действие. Также его характерный запах может отпугивать насекомых. А еще оно способна очищать воздух и поверхности от вирусов, а значит хорошо подойдет как для ароматизации помещений, так и для ежедневной уборки всего дома. Для этого смешайте воду с белым уксусом в равных пропорциях и добавьте несколько капель чайного дерева – легкий очищающий спрей готов.

Масло лаванды

Аромат лаванды способен устранять неприятные запахи дома и оказывает успокаивающее действие. Также это масло обладает природными антибактериальными свойствами. Используйте лавандовое масло для чистки матраса и постельного белья. Оно также хорошо подходит для ухода за игрушками, ведь обеззараживает их и достаточно безопасно для детей.

Масло эвкалипта

Это сильный природный антисептик с выраженным противовоспалительным действием. Эвкалиптовое масло эффективно для борьбы с грибком. Поэтому его хорошо добавлять в домашние спреи от плесени на основе перекиси водорода. Оно также отлично подойдет для универсальных домашних очистителей.

Масло дикого апельсина

Еще один чистый цитрусовый аромат, к тому же способный не только убивать бактерии, но и сдерживать их дальнейшее размножение. Апельсиновое масло хорошо добавлять в очистительные средства для такой посуды, как доски для обработки продуктов.

Масло мяты перечной

Средство имеет не только прекрасный свежий аромат, но и обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Оно хорошо сработает в средствах отпугивания насекомых и других вредителей и обогатит спиртовые средства для мытья зеркал и окон.

Масло корицы

Это масло является прекрасным антисептиком для всего дома и отличным ароматизатором, который создаст атмосферу уюта. Средство хорошо борется с плесенью, грибком и вредными бактериями на всех поверхностях, поэтому подходит для универсальных домашних очистителей.

Масло сосны

Это масло нередко добавляют в промышленные чистящие средства. Оно эффективно против микробов, в частности, кишечной палочки, а также грибков и их спор. Это масло обогатит средства от плесени и хорошо подойдет для мытья полов и стен.

Масло чабреца

Масло чабреца обладает не только антисептическими и противогрибковыми свойствами, но и действует как естественное успокаивающее, поэтому им хорошо убирать спальню. Добавляйте его в воду для пола и используйте в универсальных средствах и ароматизаторах для дома.

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