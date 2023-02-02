Не содой: чем лучше помыть холодильник после размораживания

Регулярные отключения света создают массу случаев наконец-то перестать откладывать домашние дела на потом и разморозить холодильник. Но одним лишь очищением ото льда дело не исчерпывается. Важно знать, чем помыть холодильник после размораживания.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал несколько вариантов из подручных средств, которые помогут справиться с этой задачей. И при этом освежат запах внутри холодильной камеры.

Зубной порошок

Это косметическое средство специально делают настолько нежным, чтобы оно не царапало зубную эмаль. Соответственно, подойдет он и для очистки других материалов. Разведите его с водой до состояния пастообразной субстанции, обработайте ею стенки, дно и полки холодильной камеры и хорошо все смойте. Зубной порошок, даже не ароматизированный, хорошо уберет все посторонние запахи.

Зубная паста

Конечно, покупать специальный тюбик для этого не нужно – слишком дорого. Однако если у вас завалялся тюбик просроченной зубной пасты, вы можете воспользоваться ею, чтобы мягко удалить пятна и стойкие загрязнения в холодильнике.

Уксус

Уксус обладает прекрасными дезодорирующими свойствами. Когда его запах выветривается, в камере остается только свежий воздух. К тому же, он хорошо обезжиривает поверхности, растворяет стойкие загрязнения и убивает споры плесени, которая может заводиться в холодильнике. Только работать с ним стоит в перчатках, ведь это кислотное средство, которое может быть не очень деликатным к коже.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о натуральных средствах для мытья посуды, которые справятся с жиром даже в холодной воде.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.