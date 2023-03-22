Забудьте о них: три худшие прически, которые добавят возраста и подчеркнут все недостатки. Фото

Существуют прически, которые не просто не подходят тем или иным чертам лица, а даже подчеркивают возрастные изменения. Некоторые стрижки могут испортить внешний вид, если не следить за трендами и не посоветоваться с парикмахером перед процедурой.

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Главное правило, которого следует придерживаться, выбирая прическу в почтенном возрасте, – волосы не должны быть "слишком". Экстримально короткая стрижка или слишком длинные пряди, яркий цвет и т.п. только испортят образ, считают редакторы сайта She Finds (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинная шевелюра

Как уже было сказано, скрыть негативные возрастные изменения затруднительно, если впадать в крайности. Длинные волосы только подчеркнут, что с возрастом они стали более ломкими и редкими. К тому же маскировать седину с такой прической будет гораздо сложнее.

Пикси

Чтобы скрыть возрастные изменения, морщины или опущенные черты лица, лучше выбрать стрижку, которая визуально "смягчает" контуры. Для этой задачи совсем не подойдет ультракороткое пикси, которое откроет лицо.

Каре

Классическое каре будет выглядеть удачно только с волосами, которые сохранило плотность и объем. Если пряди потеряли блеск, каре только подчеркнет их ломкость, что также прибавит возраст.

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