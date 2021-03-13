Четыре знака зодиака, которым будет несказанно везти до 21 марта
С 15 марта Близнецов ждет большой успех – они будут праздновать победу над собой и "силами зла", а у Стрельцов появится возможность проявить свои лучшие качества.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым будет везти с 15 до 21 марта.
Овен
Если перед вами стоят задачи решить какие-то юридические вопросы или более глобальные вопросы справедливости, то на этой неделе все они решаются в вашу пользу. У вас будут и надежные тылы, и грамотные консультанты, поэтому победите любую несправедливость.
Близнецы
В который раз будете праздновать свою победу и над силами зла, и над неправедными конкурентами, и над собственной ленивой натурой, убеждаясь в том, что вы все-таки очень мудрые и умелые, а местами даже фантастические.
Стрелец
Производственная необходимость дает вам возможность проявить все свои лучшие качества, и вы показываете, насколько вы неутомимы и талантливые. А еще нескромные, а то как бы о ваших талантах узнали все вокруг?
Козерог
Любовь сейчас царит в вашей жизни, и эта любовь взаимна, она наполняет вас дополнительными силами, окрыляет и помогает преодолевать любые сложности, превращая жизнь в легкую и приятную весеннюю прогулку.
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