Четыре знака зодиака, которым будет несказанно везти до 21 марта

С 15 марта Близнецов ждет большой успех – они будут праздновать победу над собой и "силами зла", а у Стрельцов появится возможность проявить свои лучшие качества.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка назвала OBOZREVATEL четыре знака, которым будет везти с 15 до 21 марта.

Овен

Если перед вами стоят задачи решить какие-то юридические вопросы или более глобальные вопросы справедливости, то на этой неделе все они решаются в вашу пользу. У вас будут и надежные тылы, и грамотные консультанты, поэтому победите любую несправедливость.

Близнецы

В который раз будете праздновать свою победу и над силами зла, и над неправедными конкурентами, и над собственной ленивой натурой, убеждаясь в том, что вы все-таки очень мудрые и умелые, а местами даже фантастические.

Стрелец

Производственная необходимость дает вам возможность проявить все свои лучшие качества, и вы показываете, насколько вы неутомимы и талантливые. А еще нескромные, а то как бы о ваших талантах узнали все вокруг?

Козерог

Любовь сейчас царит в вашей жизни, и эта любовь взаимна, она наполняет вас дополнительными силами, окрыляет и помогает преодолевать любые сложности, превращая жизнь в легкую и приятную весеннюю прогулку.

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