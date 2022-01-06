Названы три вещи на кухне, которые категорически нельзя мыть средством для посуды

Жидкость для мытья посуды стоит на каждой кухне. Порой, она заменяет хозяйкам все средства сразу: ею моют, помимо тарелок, кастрюль, стаканов и прочей кухонной утвари, и плиту, и столешницы, и кафель на стенах. Однако неправильно подобранная бытовая химия способна безвозвратно "уничтожить" некоторые вещи.

Популярная пенная жидкость может не только испортить кухонные принадлежности, но и в последствии негативно повлиять на вкус еды. OBOZREVATEL узнал о трех вещах, которым серьезно вредит средство для мытья посуды.

Осторожно, чугун

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Сковорода может прослужить намного дольше, если после готовки не очищать ее моющим средством. Регулярный контакт с жидкостью на губке приводит к смыванию защитного слоя на поверхности посуды. Такие махинации из добрых побуждений быстро отправят сковороду на свалку. Как же тогда очистить ее от жира и остатков пищи? Используйте соль и масло.

Замочите сковороду в теплой воде и почистите мягкой щеткой. Затем протрите самодельной пастой из соли и воды. Это поможет избавиться от остатков еды. Когда чугунная посуда высохнет, нанесите на нее тонкий слой растительного масла и ополосните.

Кофеварка не дружит с пенкой

Знаете почему опытные бариста и истинные ценители бодрящего напитка моют кофеварки исключительно простой водой? Моющее средство легко может нарушить гармоничный и сбалансированный вкус кофе. И не только потому, что мыло остается на стенках прибора. Со временем кофейные масла покрывают внутреннюю часть кофеварки, делая аромат и выразительность горячего эспрессо или капучино намного отчетливее и богаче.

Берегите посудомойку

Специальные таблетки, капсулы и порошки для посудомойки придумали не просто так. Залить жидкое средство в необходимый отсек машины, конечно же, можно. Однако состав такой бытовой химии не совместим с вашей техникой, поэтому начнет лишь пениться и пузыриться, а посуду внутри оставит грязной. К тому же, такими темпами машина прослужит совсем недолго.

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