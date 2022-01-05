Женщина убрала 'самую грязную кухню Европы' и сэкономила владельцам $15 000. Фото

TikТok-блогер Аурика Тарина из Финляндии является фанатом загрязненных домов и сложных уборок. Она смогла очистить от жира и мусора "самую грязную кухню Европы", которую заваливали хламом больше пяти лет. 28-летняя девушка согласилась преобразить помещение совершенно бесплатно.

Шокирующими изменениями в доме Аурика поделилась в своем TikТok-аккаунте. Видео стало вирусным – меньше чем за месяц его посмотрело около 40 миллионов Интернет-пользователей.

Клининговая служба за работу такого масштаба потребовала 15 тысяч долларов, однако финка предложила предоставить свои услуги на спонсорской основе. Компания по производству чистящих средств Scrub Daddy обеспечила девушку необходимыми принадлежностями, а также оплатила проживание в отеле, перелет, затраты на транспорт и питание.

Видео дня

В видео Аурика признается, что она по-настоящему счастлива помочь домовладельцам расправиться с грязью на их кухне.

"Это самая грязная кухня в Европе, и мне она нравится", – написала фанатка чистоты под роликом.

На кадрах видны горы мусора, которыми завалена комната до самого потолка. На плите большое количество пищевых отходов, различных упаковок и скорлупа от яиц.

Блогер очистила поверхности от жира, используя большое количество моющих средств.

Аурика перемыла всю посуду, которая накапливалась на кухне годами. Противни были черными, поэтому сделать их чистыми с первого раза стало невыполнимой задачей. Девушка поэтапно удаляла остатки еды и грязь с кухонной утвари.

Серый кафельный пол был коричневым из-за грязи и нескольких слоев жира. Финка тщательно вымыла его большое количество раз, чтобы он снова мог засиять чистотой.

В конце ролика блогер поделилась результатами своей непростой работы. Кухню невозможно было узнать после стараний Аурики. Белые столешницы и полочки стали идеально чистыми. Раковина и кран, духовой шкаф, кафель на стенах и окно преобразились так сильно, что в комментариях многие пользователи не могли поверить в правдивость увиденного.

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