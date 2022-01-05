Женщина убрала "самую грязную кухню Европы" и сэкономила владельцам $15 000. Фото

Анна Кравчук
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Женщина убрала 'самую грязную кухню Европы' и сэкономила владельцам $15 000. Фото

TikТok-блогер Аурика Тарина из Финляндии является фанатом загрязненных домов и сложных уборок. Она смогла очистить от жира и мусора "самую грязную кухню Европы", которую заваливали хламом больше пяти лет. 28-летняя девушка согласилась преобразить помещение совершенно бесплатно.

Шокирующими изменениями в доме Аурика поделилась в своем TikТok-аккаунте. Видео стало вирусным – меньше чем за месяц его посмотрело около 40 миллионов Интернет-пользователей.

Клининговая служба за работу такого масштаба потребовала 15 тысяч долларов, однако финка предложила предоставить свои услуги на спонсорской основе. Компания по производству чистящих средств Scrub Daddy обеспечила девушку необходимыми принадлежностями, а также оплатила проживание в отеле, перелет, затраты на транспорт и питание.

Видео дня

В видео Аурика признается, что она по-настоящему счастлива помочь домовладельцам расправиться с грязью на их кухне.

"Это самая грязная кухня в Европе, и мне она нравится", – написала фанатка чистоты под роликом.

Самая грязная кухня Европы

На кадрах видны горы мусора, которыми завалена комната до самого потолка. На плите большое количество пищевых отходов, различных упаковок и скорлупа от яиц.

Блогер согласилась убраться совершенно бесплатно

Блогер очистила поверхности от жира, используя большое количество моющих средств.

Ролик, на котором девушка сделала кухню чистой до неузнаваемости, посмотрело около 40 млн человек

Аурика перемыла всю посуду, которая накапливалась на кухне годами. Противни были черными, поэтому сделать их чистыми с первого раза стало невыполнимой задачей. Девушка поэтапно удаляла остатки еды и грязь с кухонной утвари.

Финка вымыла посуду
Аурика почистила духовой шкаф

Серый кафельный пол был коричневым из-за грязи и нескольких слоев жира. Финка тщательно вымыла его большое количество раз, чтобы он снова мог засиять чистотой.

Полы были укрыты слоями грязи

В конце ролика блогер поделилась результатами своей непростой работы. Кухню невозможно было узнать после стараний Аурики. Белые столешницы и полочки стали идеально чистыми. Раковина и кран, духовой шкаф, кафель на стенах и окно преобразились так сильно, что в комментариях многие пользователи не могли поверить в правдивость увиденного.

Самая грязная кухня Европы засияла чистотой

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