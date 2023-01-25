Улучшат сон и настроение: какие комнатные цветы подходят для спальни и что ставить у кровати нельзя

Наличие растений в спальне – отличная идея не только с точки зрения дизайна. Созерцание живой зелени, в отличие от пролистывания страниц в смартфоне или просмотра новостей, расслабляет, снимает стресс и позволяет быстрее заснуть. А правильно подобранные растения еще и очистят воздух и сделают сон крепче и глубже. Отдельные виды также могут наполнить комнату ароматами, способствующими лучшему отдыху.

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OBOZREVATEL собрал несколько вариантов растений, которые сделают атмосферу в зоне, где вы спите, более комфортной. А также советы, как не ошибиться с выбором вазона в спальню.

Идеальные растения для спальни

Сансевиерии

У этого растения есть два ключевых преимущества – неприхотливость в уходе и прекрасные очищающие свойства. Вы можете разместить несколько вазонов с невысокой сансевиерией Хана на книжной полке или поставить "тещин язык" в углу, а то и выбрать сразу несколько видов. Все они отлично фильтруют воздух от вредных веществ и эффективно поглощают углекислый газ.

Лаванда

Запах лаванды называют одним из лучших природных снотворных. Поэтому горшок с этой травой на подоконнике комнаты, где вы спите, будет очень кстати. Только не ставьте его в сезон цветения вплотную к постели. Тогда запах может оказаться слишком сильным.

Алоэ вера

И снова неприхотливый и выносливый суккулент. В идеале специалисты советуют ставить в спальне именно алоэ вера, как прекрасный фильтр для воздуха, однако другие виды также хорошо украсят вашу спальню и улучшат атмосферу, поэтому вы можете выбирать по своему вкусу.

Замиокулькас

За достаточно незначительные усилия по уходу растение отблагодарит вас, быстро превратившись в роскошный куст, который может даже зацветать. Замиокулькасы чрезвычайно неприхотливы к освещению, и если вы любите в выходные подольше поспать под защитой штор-блэкаут, он на вас не обидится. Вместо этого хорошо очистит воздух в комнате.

Эпипремнум

Вьющееся растение является одним из чемпионов по способности очищать воздух. Кроме того, оно обладает свойством устранять посторонние запахи и регулировать уровень влажности воздуха. Идеальный компаньон для спальни. Особенно с учетом того, что это одно из самых неприхотливых комнатных растений.

Хлорофитум

Этот небольшой зеленый кустик впишется даже в обстановку самой маленькой спальни, ведь его идеальное расположение – это подвесное кашпо. В таком случае хлорофитуму будет удобно выпускать свисающие нежно-зеленые листья, а впоследствии и усы с новыми розетками листьев. И он также является чрезвычайно эффективным воздухоочистителем.

Каких растений лучше избегать в спальне

В первую очередь откажитесь от светолюбивых видов. Им нужно яркое утреннее солнце, которое может не совпадать с вашими планами, и кому-то от этого точно станет плохо.

Избегайте также цветущих вазонов, выделяющих сильный аромат – резкие запахи мешают ночному сну. К тому же они могут провоцировать приступы аллергии.

А еще, если вы не любите ухаживать за зеленью, откажитесь от видов, имеющих большие гладкие листья – они будут собирать пыль, что тоже не очень здорово для помещения, где вы спите.

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