Какие комнатные растения приживутся в любом доме: список

Какими бы ни были условия в вашем доме, его украсят, наполнят уютом и даже очистят от запахов и вредных веществ комнатные растения. Их выращивание может быть отличным хобби, которое доставляет массу удовольствия. Но что делать, если вам хочется иметь свой собственный домашний садик, а душа к тщательному уходу за ним не лежит? Для этого воспользуйтесь списком неприхотливых комнатных растений, которым подойдут практически любые условия содержания.

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OBOZREVATEL составил такой список. Рассказываем, как украсить свой дом, даже если он не очень светлый и просторный.

Каланхоэ

Этот суккулент столь же неприхотлив в уходе, как и кактусы, но имеет перед ними одно огромное преимущество. Он долго и обильно цветет. Цветы могут быть красными, желтыми, розовыми, белыми или оранжевыми. При этом растение не нуждается в прямом солнце – главное, чтобы у него был свободный доступ к рассеянному дневному свету. А если вы будете забывать время от времени полить каланхоэ, то это не станет для него большой бедой.

Фикус эластика

В принципе, вы можете выбрать себе любой фикус из тех, что выращивают дома по вкусу, – фикус Бенджамина, конки, мокламе или лировидный. Все они достаточно просты в уходе. Но фикус эластика, он же фикус робуста ко всему прочему не займет много места. Он прекрасно чувствует себя в полутени и переживет, если вы разок забудете его полить. Но не забывайте время от времени протирать его листики от пыли влажной тряпкой.

Драцена душистая

Большим преимуществом этого растения является то, что оно очень не любит частого полива – это может его даже погубить. Поэтому это хороший выбор для забывчивых цветоводов. Данный вид драцены лучше поливать редко, но обильно – 1–2 раза в месяц зимой и примерно раз в 10–15 дней летом. Растение будет хорошо чувствовать себя даже в довольно темном помещении, но в таком случае его широкие листья будут несколько более тусклыми. Драцена душистая может вырасти достаточно высоким и подходит для выращивания на полу.

Герань

Это хороший выбор для тех, кто не забывает поливать цветы, но хочет простое в уходе цветущее растение. Герань прекрасно цветет и имеет интересный аромат. Он обусловлен, в частности, ее противомикробными свойствами и способностью отпугивать насекомых. Дайте герани хороший дренаж и поливайте раз в несколько дней и она будет процветать у вас на подоконнике.

Замиокулькас

Этот чемпион по неприхотливости даже при незначительных усилиях по уходу может вымахать в очень приличный куст. При этом его можно поставить даже в самом затененном углу комнаты и периодически забывать полить. Суккуленту даже лучше, когда полив пропускают, чем когда воды льют многовато. Иногда замиокулькас может удивить усердного хозяина цветением. Но даже без цветов он выглядит прекрасно за счет толстых жестких листьев красивой формы.

Эпипремнум

Любите быстрые результаты при минимуме усилий? Тогда это ваш вариант. Эпипремнум можно поливать раз в 10-12 дней и при этом в сезон активной вегетации он все равно будет выпускать новый листик примерно каждые две недели – видимые изменения будут чуть ли не каждый день. За год эта лиана способна вырасти на метр. Сажать лучше сразу несколько побегов в один горшок, тогда они дадут красивую массу сердцевидных листочков. Размножается эпипремнум тоже элементарно – просто отрежьте черенок с воздушным корнем и поставьте в воду. Уже в скором времени он будет готов к высадке в почву, а на старом растении появится молодая почка и оно продолжит свой бурный рост.

Аглаонема

Травянистое растение с красивыми пятнистыми листьями очень неприхотливо к условиям содержания. Оно хорошо приживется в полутемном помещении, особенно это касается видов с зеленой окраской листьев. Для поддержания красоты видов с пестрым орнаментом все же понадобится немного больше рассеянного света. В таком случае, вы можете даже дождаться цветения растения. Не забывайте регулярно поливать его, а по возможности и опрыскивать. Очень большой аглаонема не вырастает, поэтому ею хорошо украшать даже небольшие комнаты.

Сингониум

Листья этого растения имеют необычную треугольную форму и красивые светлые прожилки, поэтому это действительно роскошное украшение для дома. При этом яркого света для поддержания их окраски растение не требует, так что полузатененное место будет для него вполне приемлемым. Сингониум можно выращивать на опоре, чтобы листья собирались в прямостоячий кустик, а можно дать ему опустить их вниз, посадив растение в подвесное кашпо. Однако поливать его придется достаточно регулярно.

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