Когда нельзя пересаживать комнатные цветы: как сделать это правильно

Комнатные растения нуждаются в регулярной пересадке. Причин этому существует несколько: истощение почвы в горшке, необходимость "переселения" в больший горшок, борьба с болезнями корней и т.д. При необходимости пересаживать растения можно в любой момент – лучше не угадать с сезоном, чем потерять своего зеленого любимца. Но существуют общие правила, когда комнатные растения лучше пересаживать.

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OBOZREVATEL рассказывает о нюансах этого процесса. Вот ключевые правила, когда нельзя заниматься пересадкой растений.

В период цветения

В это время растение находится на пике своей формы и все усилия отдает на поддержание цветков. Если вы вытряхнете его из горшка, лишите привычной почвы на корнях и еще и переместите, оно войдет в шоковое состояние и может сбросить цветы. Следующего цветения придется ждать год.

В период покоя

Так же не пойдет на пользу вазону пересадка в период покоя. Для большинства видов это осенне-зимние месяцы. Но для пуансетии, к примеру, весна. Так что обратите внимание – если ваше растение прекратило расти, оставьте его в старом горшке, пусть отдыхает.

Когда растение стало слишком большим

Если ваш вазон стал таким большим, что вам трудно поднять его, лучше не заниматься пересадкой самостоятельно. Так вы можете либо травмировать себя, либо сломать растение. Дождитесь помощи или же освежите вазон, сняв верхний слой грунта и досыпав свежей земли.

Когда растение болеет

Есть болезни, требующие пересадки растения, например плесень в почве или некоторые заболевания корней. Но это не слишком частые случаи. Как правило, чтобы не подвергать и без того ослабленный вазон дополнительному шоку, сначала надо его пролечить – уничтожить вредителей, обработать соответствующими препаратами – а затем уже пересаживать.

Если вы не хотите, чтобы растение разрослось

Постоянное "переселение" растения в больший вазон, конечно, обрадует вашего зеленого любимца, но отнимет жизненное пространство у вас. Поэтому, если ваш вазон достиг максимального желаемого размера, просто время от времени освежайте почву в его горшке – так вы не будете подвергать его излишнему стрессу и поддержите растение в хорошем состоянии.

Сразу после покупки

Растение, которое вы только что принесли домой, требует времени на адаптацию и карантин. В таком случае лучше 2-3 недели подержать его отдельно от остальной зелени и понаблюдать, не принесли ли вы случайно вместе с покупкой каких-то вредителей. За это время вазон акклиматизируется в вашем доме.

Что важно помнить во время пересадки

Какое бы время для пересадки вы ни выбрали, помните несколько основных правил:

Растение в любом случае будет переживать после пересадки шоковый период, поэтому, если оно будет плохо выглядеть после переезда в новый горшок, не спешите его лечить или кардинально менять уход. Просто понаблюдайте за ним некоторое время.

Не забывайте о дренаже, он позволит корням дышать и убережет от переувлажнения, которое может быть губительным в период после пересадки.

Продезинфицируйте горшок перед тем, как пересаживать туда растение – лучший способ это обдать его кипятком или подержать над водяным паром.Обрабатывать емкость спиртом или другими агрессивными химикатами не нужно. Даже в небольших количествах они точно не пойдут на пользу растению.

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