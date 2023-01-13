Как заставить цвести любую орхидею: 2 действенных способа

Орхидея – одно из самых прихотливых комнатных растений. Она мгновенно реагирует на сквозняки, повышенную влажность и температурные колебания. Почки закладываются в орхидеях по несколько раз в год, но зацветет растение только при благоприятных условиях.

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Важно также откорректировать освещение. Избыток и нехватка солнечных лучей отрицательно скажется на цветении. Если вы придерживаетесь всех правил по уходу за орхидеей, а она никак не цветет – попробуйте несколько советов, которые подобрал OBOZREVATEL.

Режим полива

Радикальный, но действенный способ, который подойдет моноподиальным орхидеям. Эксперты советуют скорректировать режим полива, увеличив интервалы. К примеру, если вы поливали орхидею каждые 4 дня, начните поливать каждые 8. Старайтесь проверять корни и субстрат, они должны хорошо просохнуть.

Если вы опрыскиваете листья и корни – прекратите это делать. В естественных условиях орхидеям также случается переносить засушливые периоды. Исключите удобрения, биостимуляторы и "горячий душ". Создайте более жесткие условия, чем те, к которым привыкла ваша орхидея.

За определенный период, обычно это 1-2 месяца, появится цветонос. Тогда можете снова поливать орхидею в обычном режиме. Когда растение зацветет – его не рекомендуют удобрять.

Температурные перепады

Этот вариант подойдет в летнее, весеннее и осеннее время для всех эпифитных орхидей. Устройте для своего растения "температурные качели". Когда погода перейдет к периоду более или менее стабильных теплых температур (ночная температура не ниже +16 °C), следует вынести орхидею на свежий воздух – в сад, на открытый балкон или во двор.

Если днем слишком жарко – заносите растение в помещение. Если на растение не попадают прямые солнечные лучи и оно стоит в тени – оставляйте орхидею на улице на целые сутки.

Орхидея будет получать больше углекислого газа, это повлияет на развитие корней, рост листьев и появление цветоносов. Температурные перепады можно устраивать в течение 1-2 недель. Днем цветок будет получать достаточное количество тепла, ночью будет охлаждаться.

Эти способы подойдут, если вы постоянно заботитесь о растении. Тогда стресс создаст возможности для цветения. Не следует слишком часто подвергать орхидею воздействию неблагоприятных условий, иначе она может увянуть.

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