Как спасти сухую орхидею за считанные дни: растение снова расцветет

Помимо того, чтобы радовать глаз, орхидея может и испортить нервы. Это тропическое растение очень чувствительно к влажности, освещению и температуре в помещении.

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Трудно отрегулировать и режим полива. От слишком частого увлажнения у орхидеи могут сгнить корни. При недостаточном количестве влаги – растение быстро засохнет. Как спасти сухую орхидею читайте в материале OBOZREVATEL.

Как понять, что орхидея обезвожена

Если орхидее не хватает воды, ее цветоносы и цветы быстро увянут и опадут. Листья потускнеют, станут неупругими и желтыми.

Парадокс, но орхидея может засохнуть даже из-за того, что ее раньше заливали водой. Это связано с корнями. От чрезмерного полива происходит недостаток воздухообмена и корни могут просто задыхаться и увядать.

Не всегда засохшую орхидею можно спасти. Сначала следует проверить корни. Только если на них вы видите малейшие признаки жизни – значит шанс на спасение есть.

Как спасти сухую орхидею

Для восстановления орхидеи необходимо сменить старый субстат на новый. Эксперты советуют использовать мох сфагнум, ведь он может впитывать значительное количество влаги – в 15 раз больше своей массы. Уровень увлажнения восстановится и вполне вероятно, что растение еще зацветет.

Но сначала срежьте засохшие цветоносы, удалите сухие и гнилые корни, оставив только живые.

Затем заполните горшок с орхидеей мхом. Стоит отметить, что воздушная структура мха позволит пропускать больше воздуха к корням.

Подогрейте воду до 50°C. Это должна быть не слишком горячая вода, чтобы не обжечь растение. Налейте подогретую воду в чашку и опустите в нее горшок. Подождите, пока мох прогреется и слейте лишнюю влагу. Теперь корни смогут свободно дышать.

Далее следует реанимировать орхидею. Поместите ее в целлофановый пакет. Не закрывайте его слишком плотно. Сделайте отверстие для обеспечения нормального газообмена. Оставьте орхидею на подоконнике на три дня.

Есть ряд признаков, по которым уже через 72 часа можно понять, что растение оживает. Осмотрите листья – они должны стать более жесткими. Корни немного подрастут.

Если в дальнейшем вы будете правильно ухаживать за орхидеей, она непременно порадует вас нежным цветом.

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