Как заставить орхидею зацвести даже без удобрения: безотказный способ

Орхидеи могут перестать цвести и больше не радовать хозяев очень долгое время – вплоть до года. Однако эту ситуацию можно легко исправить, даже не прибегая к магазинным или домашним удобрениям.

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Поможет заставить орхидею вновь показать свои прекрасные цветы простой способ – стрессовая ситуация. OBOZREVATEL предлагает описание легкого, но эффективного приема.

Обычно удобной температурой для орхидей является 20-25 градусов тепла. В таких условиях цветок растет, не считая нужным тратить силы на цветение.

Однако если вынести орхидею на застекленный балкон и оставить там на неделю, все изменится, Температура воздуха должна составлять 15-17 градусов тепла.

Если нет балкона, проблему можно решить проветриванием. Орхидея должна нагреваться днем и охлаждаться вечером. Однако в разумных пределах – сильный холод может "убить" растение.

Описанный перепад температур заставит орхидею действовать и выпустить цветочные стрелы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

– Какое элементарное удобрение укрепит орхидею и заставит цвести круглый год. нужен всего один ингредиент.

– Как вернуть орхидею к жизни при помощи чайной ложки лимонного сока или кислоты.

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