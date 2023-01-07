Орхидея будет цвести весь год: какое элементарное удобрение укрепит растение

Если у ваших друзей орхидеи пышно цветут весь год – будьте уверены, они уже давно используют хитрости, о которых знают только любители комнатных цветов со стажем. Существует множество советов, как вернуть орхидеи к жизни, чтобы регулярно любоваться цветами.

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OBOZREVATEL предлагает простейший способ добиться наилучшего результата – используйте молоко. На практике этот способ показал хорошую эффективность.

Молоко содержит калий, кальций, магний, азот, поэтому отлично подходит для орхидей.

Чтобы сделать удобрение, используйте домашнее молоко, ведь в нем больше полезных веществ.

Столовую ложку молока добавьте в поллитра отстоявшейся воды и тщательно перемешайте.

Горшок с орхидеей поставьте в большую емкость и щедро полейте подкормкой. В таком виде цветок оставьте на 15 мин. Затем слейте воду из горшка.

Так подкармливать растение можно раз в 2 недели. Вскоре орхидея зацветет.

Можно также протереть молочным раствором (столовая ложка молока и две ложки теплой воды) листья цветка. Это их укрепит и сделает более зелеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, вернуть орхидею к жизни может также удобрение с лимонным соком или кислотой. Достаточно добавить чайную ложку сока на литр воды и полить растение.