Как вывести пятна от травы: лайфхаки, которые спасут детскую одежду

Родители, имеющие детей до подросткового возраста, всегда с особым трепетом ждут начала теплого сезона. В это время малыши начинают много играть на улице и часто приходят домой с ног до головы в пятнах травы. Грешат таким и взрослые, которые выбираются на пикники.

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Итак, знать, как отстирать траву из ткани, стоит каждому. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее эффективных способах борьбы с подобными пятнами.

Соляной раствор

Этот метод считают едва ли не лучшим, особенно если удалять пятна, пока они свежие. В стакане воды нужно развести столовую ложку соли и этим раствором обработать пятно от краев к центру. В остатках жидкости загрязненный участок следует после этого замочить на 30-40 минут, а затем постирать вещь обычным способом.

Нашатырный спирт

Этот способ подойдет только для светлого хлопка или льна – темные или яркие цвета нашатырь может вымывать из волокон. Чтобы приготовить чистящий раствор, разведите столовую ложку средства в стакане воды. Смоченным в растворе ватным диском обработайте пятно, чтобы загрязненное место было хорошо увлажнено, и оставьте средство действовать на 30 минут. Затем постирайте вещь в машине или вручную.

Перекись водорода

Аптечная перекись поможет убрать следы травы с синтетики. Средство необходимо нанести ватным диском на пятно и оставить действовать на 30 минут. А дальше – обычная стирка.

Пищевая сода

Содовая паста также может помочь отчистить травяные пятна. Разведите пищевую соду водой до состояния пасты и нанесите эту пасту на пятно. Дайте средству высохнуть, смойте остатки и постирайте вещь.

Лимонный сок

Свежий сок лимона поможет вывести остатки травы со светлых тканей. Нужно просто выжать половинку лимона прямо на пятно и оставить его действовать на час, а затем постирать обработанный участок хозяйственным мылом.

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