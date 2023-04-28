Как избавиться от резкого запаха пота на одежде: порошки и отбеливатели не помогут

В теплый сезон все мы иногда сталкиваемся с проблемой, когда отстирать запах пота от одежды удается не сразу, если удается вообще. В ход идут длительные замачивания в стиральном порошке, пятновыводители, отбеливатели, ароматические средства, которые могли бы перебить неприятный запах, и еще тысяча различных уловок. Но на самом деле избавиться от проблемы можно очень просто и за копейки.

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Как узнал OBOZREVATEL, эффективное средство для борьбы с устойчивым запахом пота на одежде есть практически на каждой кухне. И это обычная пищевая сода.

Замачивание в содовом растворе отлично убирает все посторонние запахи. Чтобы приготовить такой раствор, нужно в таз теплой воды всыпать стакан порошка гидрокарбоната натрия и хорошо все перемешать, чтобы он полностью растворился.

Вещь нужно замочить на несколько часов. Удобнее всего это делать на ночь. После этого ее достаточно будет постирать обычным способом.

Если нет времени на длительное замачивание, можно обработать место, от которого появился неприятный запах, иначе. Соду нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы получить кашицу. Эту кашицу наносят на место, которое нужно освежить, и оставляют на несколько минут. После этого соду нужно смыть, а вещь постирать. Запах вас больше не беспокоит.

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