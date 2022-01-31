Как высушить белье без сушилки менее чем за два часа. Лайфхак

Жительница Глазго Аликс Брайн придумала новый метод для быстрой сушки белья, который состоит в создании кармана горячего воздуха. Таким образом вещи становятся сухими всего за два часа.

Как пишет Daily Mail, 24-летняя девушка утверждает, что таким образом можно сэкономить пространство в доме, так как сушка не будет долго стоять посреди комнаты.

Однажды развешивая белье, Брайн накрыла его простыней и поставила рядом с батареей. Оно стало сухим спустя два часа. Как оказалось, простыня удерживала горячий воздух, высушивая под собой одежду.

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"Это был своего рода момент эврики. Обычно я держу каркас для одежды у радиатора, особенно зимой, и я просто подумала: почему бы не накинуть простыню на каркас, заправить концы за радиатор и под стойки, тогда горячий воздух из радиатора высушит мою одежду в часы. Это экономит место, так как ваша одежда высыхает в течение нескольких часов, а вешалку для белья можно снова убрать", – поделилась девушка.

Также она рассказала, что очень часто люди переживают о сырости. Но, по словам Брайн, проблемы в этом нет, так как в любом случае остаются промежутки для выхода воздуха и обогрева комнаты.

"Если вас беспокоит сырость, слегка приоткройте окно или поставьте поблизости осушитель. Люди также спрашивали, может ли это вызвать пожар, но я не думаю, что радиатор достаточно горячий, если вы так беспокоитесь, просто включите слабый нагрев и следите за ним", – утверждает женщина.

По ее словам, при данной сушке одежда пахнет свежестью кондиционера намного дольше.

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