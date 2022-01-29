5 вещей, которые категорически нельзя стирать в стиральной машине

Генеральный директор популярной в Европе службы прачечной и химчистки Laundryheap Деян Димитров рассказал, что не все вещи можно стирать в машине. Это он объяснил тем, что некоторые предметы могут повредиться сами и снизить эффективность бытовой техники.

Как пишет Express, по его словам, вручную или в химчистке следует стирать пять вещей. А именно – галстуки, детские носки, бюстгальтеры, изделия из шелка и с украшениями.

Бюстгальтеры. Если стирать их в машинке, то велик риск повреждения косточек и самого барабана.

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"Кроме того, если застежки застрянут в стенках бака стиральной машины, бюстгальтеры могут чрезмерно растянуться во время стирки, что может повредить их тонкие материалы и первоначальную форму", – утверждает эксперт.

Галстуки. Так как большинство этих вещей сделаны из деликатных тканей – шелка или шерсти, они могут дать усадку, потерять форму или просто испачкать другую одежду.

"Я бы порекомендовал стирать их вручную или отдать на профессиональную чистку", – советует Димитров.

Вещи с украшениями. Различные пайетки, пуговицы или молнии необходимо стирать очень аккуратно, чтобы они, как и косточки из бюстгальтеров, не повредили другое белье.

"Одежда с блестками и драгоценными камнями особенно деликатна и может упасть во время стирки и застрять среди другой одежды, поэтому я бы порекомендовал удалить грязь или пятна с этого материала губкой, прежде чем обращаться за помощью в чистке к профессиональной службе", – говорит специалист.

Изделия из шелка. Практически все шелковые вещи требуют химчистки. Это объясняется тем, что высокие температуры и циклы отжима могут их испортить – порвать и усадить.

"Вы также рискуете испачкать другую одежду при стирке, поскольку красители цветного шелка часто могут попасть на другие ткани", – отметил Димитров.

Также эксперт советует использовать для домашней стирки таких вещей специальное моющее средство.

Детские носки. Мелкие вещи могут попасть в дренажные отверстия и снизить эффективность стирки.

"Я бы порекомендовал помещать их в небольшие сетчатые мешочки, чтобы они не потерялись среди одежды", – заключил руководитель Laundryheap.

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