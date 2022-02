Как убрать весь дом за час. Пошаговая инструкция от одного из лучших клининг-специалистов

Британка Даниэль Диксон входит в десятку лучших "чистофлюенсеров" онлайн и ведет блог в Instagram House To Home At Last, на который подписано более 200 000 пользователей. По ее словам, уборку дома можно выполнить всего за 60 минут. Однако для этого требуется эффективность.

Пошаговую инструкцию она представила изданию The Sun. Эксперт рекомендует установить таймер и выделить время в течение дня. Также Диксон советует не думать об уборке, пока вы за нее не взялись. А в процессе не отвлекаться.

По словам специалиста, уборку лучше начинать с утра, когда организм заряжен большим количеством энергии и мотивации. Однако прежде стоит выпить чая, чтобы в процессе не возникло соблазна прерваться на это.

Также Диксон рекомендует надевать удобную одежду, которую не жалко испачкать, и установить на телефоне режим "не беспокоить". А еще можно включить любимую музыку.

Начинать процесс уборки лучше с самого грязного места в доме и всегда иметь под рукой пустую корзину для белья, чтобы собирать беспорядок на ходу. Важно, чтобы дети, если они не помогают, были заняты в этот момент и не мешали.

Также следует устанавливать таймер для каждой комнаты, и когда его время истечет, то не продолжать убираться в этой же зоне, а двигаться дальше.

Эксперт советует начать уборку еще вечером, приготовив раствор из трети стакана воды, трети стакана белого уксуса и полстакана пищевой соды. Им следует покрыть внутреннюю часть духовки и смыть мыльной водой на следующий день.

На кухне вымойте и уберите все грязные тарелки, чашки, кастрюли и сковородки. Кухонные тряпки бросьте в посудомоечную машину, чтобы продезинфицировать их. Протрите поверхности и варочную панель. Пропылесосьте и помойте пол и шкафчики. Проведите насадкой-щеткой пылесоса вверх и вниз по жалюзи.

В гостиной сперва следует убраться на диване и креслах. С помощью резиновых перчаток вытрите шерсть животных с мебели. Прежде чем пылесосить, рассыпьте пищевую соду на ковре, чтобы удалить любой оставшийся запах или грязь. Откройте окна и только затем пропылесосьте. Важно убрать плинтусы и за диванами.

Ванную следует начинать убирать из нанесения уксуса на стекло душа. Таким способом можно очистить и насадку для душа. Раковину удастся легко отчистить с помощью зубной пастой и влажной ткани во время утренних процедур. Мыть унитаз эксперт советует начиная с бачка снаружи и заканчивать ободком, чтобы не распространять микробы. Также важно часто промывать губку. Затем стоит пропылесосить пол и сменить полотенца.

В детской комнате в первую очередь стоит убрать игрушки в ящики для хранения или шкафы. В этот процесс можно вовлечь и детей. Пластмассовые игрушки можно помыть в посудомоечной машине. Протрите поверхности и застелите кровати, прежде заглянув и под них. После этого пропылесосьте и протрите пол.

В спальне уборку лучше начинать с заправления кровати. Затем проветрить комнату. Пропылесосить и протереть поверхности.

Последние пять минут можно посвятить контролю проделанной работки и сконцентрироваться на мелочах.

