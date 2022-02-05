Клининг-специалист поделилась лайфхаком по уборке в ванной. Как сделать душевую дверь сияющей за несколько минут
Специалист по уборке Ребекка Рапинчук из Австралии, которая ведет блог в Instagram под названием Clean Mama, утверждает, что очистка грязных душевых дверей или экранов является важной задачей. Грязь и известковый налет на стеклянных перегородках образуются буквально мгновенно. Это приводит к потускнению стекла, за которым потом ничего не видно. Эксперт поделилась методом, который позволит сделать душевую дверь сияющей всего за несколько минут в день.
Свой секрет гуру уборки рассказала изданию Express. Для этого нужен всего один ингредиент, который найдется в каждом доме – уксус. Рапинчук рекомендует налить его на чистящую салфетку из микрофибры и протереть поверхность.
"Уксус благодаря своим кислотным свойствам удаляет жесткую воду, а микрофибра отлично справляется с задачей придания блеска без разводов", – говорит австралийка.
По словам клининг-эксперта, кислота растворяет и разрушает жир, грязь и минеральные отложения, такие как известковый налет. Кроме того, она убивает бактерии. Также уксус можно использовать для мытья окон, ковров, посудомоечных машин и стирки полотенец.
Однако натуральный камень уксусом чистить не стоит. То же самое касается и паркетных полов. В противном случае будет повреждена отделка.
Также Рапинчук рассказала, что всегда чистит ванные комнаты по понедельникам, так как после выходных эта зона жилья нуждается в хорошей уборке.
Средства для уборки ванной комнаты, которые использует специалист
Универсальный спрей
Пероксид водорода
Кастильское мыло
Скраб для раковины
Кислородный отбеливатель
Салфетки из микрофибры
Салфетки для полировки
Скраб-щетки
Этапы уборки в ванной
Поверхности
Зеркала
Раковина, ванна и унитаз
Протирание всех зон сухой тряпкой
Как сообщал OBOZREVATEL, клининг-специалист, которая ведет блог в Instagram под ником mama_mila_au, назвала три самых грязных места в доме.