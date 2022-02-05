Клининг-специалист поделилась лайфхаком по уборке в ванной. Как сделать душевую дверь сияющей за несколько минут

Специалист по уборке Ребекка Рапинчук из Австралии, которая ведет блог в Instagram под названием Clean Mama, утверждает, что очистка грязных душевых дверей или экранов является важной задачей. Грязь и известковый налет на стеклянных перегородках образуются буквально мгновенно. Это приводит к потускнению стекла, за которым потом ничего не видно. Эксперт поделилась методом, который позволит сделать душевую дверь сияющей всего за несколько минут в день.

Свой секрет гуру уборки рассказала изданию Express. Для этого нужен всего один ингредиент, который найдется в каждом доме – уксус. Рапинчук рекомендует налить его на чистящую салфетку из микрофибры и протереть поверхность.

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"Уксус благодаря своим кислотным свойствам удаляет жесткую воду, а микрофибра отлично справляется с задачей придания блеска без разводов", – говорит австралийка.

По словам клининг-эксперта, кислота растворяет и разрушает жир, грязь и минеральные отложения, такие как известковый налет. Кроме того, она убивает бактерии. Также уксус можно использовать для мытья окон, ковров, посудомоечных машин и стирки полотенец.

Однако натуральный камень уксусом чистить не стоит. То же самое касается и паркетных полов. В противном случае будет повреждена отделка.

Также Рапинчук рассказала, что всегда чистит ванные комнаты по понедельникам, так как после выходных эта зона жилья нуждается в хорошей уборке.

Средства для уборки ванной комнаты, которые использует специалист

Универсальный спрей

Пероксид водорода

Кастильское мыло

Скраб для раковины

Кислородный отбеливатель

Салфетки из микрофибры

Салфетки для полировки

Скраб-щетки

Этапы уборки в ванной

Поверхности Зеркала Раковина, ванна и унитаз Протирание всех зон сухой тряпкой

Как сообщал OBOZREVATEL, клининг-специалист, которая ведет блог в Instagram под ником mama_mila_au, назвала три самых грязных места в доме.