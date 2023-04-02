Как стирать зимнюю куртку в машинке: советы, чтобы не сбился наполнитель

Уже вскоре все наши зимние куртки отправятся в шкаф из-за смены сезона. Но перед тем, как отправлять такие вещи на хранение, их нужно постирать. Впрочем, многие из нас опасаются очищать вещь в обычной стиральной машине. Ведь из-за этого может сбиться наполнитель внутри и теплая одежда потеряет свои свойства.

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К счастью, постирать зимнюю куртку дома можно. OBOZREVATEL рассказывает о способах ухода за теплой верхней одеждой.

Как подготовить куртку к стирке

Внимательно перечитайте ярлык вещи. Он содержит все рекомендации по уходу за ней. Если инструкция разрешает машинную стирку, смело отправляйте куртку в барабан.

Но подготовьте ее к этому подобающим образом. Достаньте все вещи из карманов, по возможности поснимайте все декоративные элементы, вроде меха на капюшоне, застегните все застежки и выверните вещь наизнанку.

Если на куртке есть видимые пятна или потертости на рукавах и воротнике, предварительно обработайте их мыльным раствором и оставьте на часок. Также проверьте вещь на предмет небольших повреждений – плохо пришитых пуговиц, разошедшихся швов, мелких дырочек. Все подлатайте, чтобы через отверстия не потерять часть наполнителя.

Как стирать зимнюю куртку в машине

Если ярлык вещи позволяет машинную стирку, выставьте все настройки, которые он предусматривает – температуру, количество оборотов отжима, программу и т.д. И лучше воспользуйтесь жидким средством, оно лучше выполощется. В идеале – специально предназначенным для верхней одежды. Если у вас есть только порошок, выберите дополнительное полоскание.

При отсутствии ярлычка (срезали, информация затерлась), стирайте вещь на температуре 30 градусов на программе для деликатных вещей. Отжим выбирайте на низких оборотах.

Чтобы наполнитель не сбивался, положите вместе с курткой в барабан несколько теннисных мячей или специальные стиральные мячи. Они будут разрыхлять его в процессе стирки.

Откажитесь от любых дополнительных средств для стирки – кондиционеров, ополаскивателей и особенно отбеливателей. И не стирайте с курткой другие вещи – верхняя одежда как правило достаточно сильно линяет.

Как стирать зимнюю куртку вручную

Подготовка к стирке, если вы стираете вещь вручную, должна быть аналогичной, как и перед машинной стиркой. Опустошите карманы, снимите декор, замойте самые грязные места.

Замочите куртку в теплой воде с моющим средством. А затем постирайте без лишнего трения, чтобы не повредить ткань и наполнитель.

Тщательно прополощите куртку, чтобы избавиться от всех остатков мыла внутри.

Как сушить выстиранную куртку

Нельзя держать вещь в непосредственной близости к источникам тепла, это плохо влияет на наполнитель. Также, если с куртки капает вода, пока она не стечет, держите вещь в горизонтальном положении.

Разминайте и встряхивайте вещь время от времени, чтобы равномерно распределить наполнитель внутри. Так он тоже скорее просохнет.

Когда куртка останется слегка влажной, повесьте ее на плечики досушиваться. Так она расправится и не будет выглядеть помятой.

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