Как отстирать следы от дезодоранта: быстрые и эффективные способы

Круглый год дезодорант – одно из самых незаменимых косметических средств и у женщин, и у мужчин. Но, защищая нас от пятен пота и неприятного запаха, он вместе с тем может оставлять белые или желтые следы на ткани. К счастью, избавиться от них можно, если знать, как отстирать следы дезодоранта с одежды.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких эффективных домашних средствах. Чем быстрее после момента появления пятна вы ими воспользуетесь, тем лучше будет результат. Устаревшие следы вывести будет очень сложно. Также эксперты не советуют смывать остатки дезодоранта горячей водой – это приведет к тому, что он въестся в ткань еще сильнее. Ну и не забудьте проверить выбранное средство на незаметном месте – с некоторыми красителями для текстиля он может быть несовместим.

Лимонный сок

Свежевыжатый сок лимона может бороться не только с полосами дезодоранта, он также хорошо устраняет пятна пота. Он подходит для обработки светлых тканей, а для темных и цветных, скорее всего, не подойдет из-за своей кислотности. Положите вещь в неразбавленный сок так, чтобы пятно оказалось полностью в нем замоченным и оставьте действовать от 2 до 10 минут. После этого прополощите вещь, как обычно.

Аспирин

Еще одно кислотное средство, но уже более мягкого действия, так что подойдет оно и для цветного и черного. Две таблетки шипучего аспирина следует развести в половине стакана холодной воды. Этим раствором нужно хорошо смочить пятно, а затем потереть его щеткой и оставить средство действовать на 2-3 часа. Дальше вещь останется постирать обычным способом.

Уксус

Уксусная кислота, в отличие от лимонного сока, не подходит именно для белых вещей, ведь может оставлять на них желтые пятна. Средство с концентрацией 9% следует нанести на ватный диск и обработать им пятна. Смоченную уксусом одежду оставляют так на несколько часов, сильные пятна можно выдерживать и всю ночь. После этого его отправляют на обычную стирку.

Сода

Пищевая сода хорошо работает на светлых вещах. Порошок соды следует развести с прохладной водой до образования густой пасты. Этой пастой нужно обработать пятно и втереть его с помощью мягкой щетки. Подойдет, например, старая зубная. Через несколько часов высохшую соду необходимо удалить щеткой, а вещь прополоскать в теплой воде.

Хозяйственное мыло

Это средство подойдет только для борьбы со свежими следами. Зато сработает на вещах из любой ткани и любого цвета. Пятно нужно будет натереть мылом, а затем замочить всю вещь в его растворе – можно использовать жидкую форму средства. Через несколько часов останется просто постирать вещь.

Жидкость для посуды с глицерином

Чтобы средство для посуды сработало на следах дезодоранта, необходимо, чтобы в его составе был глицерин – именно он разрушит загрязнение. Лучше всего подойдет светлая жидкость – ею можно чистить даже белые вещи. Средство нужно щедро налить на пятно и как следует втереть его губкой. Приблизительно через час вещь необходимо будет постирать вручную и хорошо прополоскать.

Спиртовой раствор

Чтобы приготовить раствор требуемой концентрации, необходимо взять водку и медицинский спирт, разбавленный водой в соотношении 1:1. Смешав две жидкости, средство нужно ватным диском нанести на пятна. Легкое загрязнение должно начать исчезать уже через несколько минут. Если оно более устойчиво, на нем можно оставить спиртовой компресс примерно на час. После этого одежду нужно прополоскать и постирать обычным способом. Такой метод не подойдет для светлых тканей.

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