Как спасти увядшие комнатные цветы: помогут простые удобрения

Вид комнатного растения, засыхающего и постепенно погибающего на ваших глазах, огорчает очень сильно. Но опытные цветоводы говорят, что даже когда ситуация кажется уже безнадежной, сдаваться нельзя – цветы очень живучи и вы вполне можете вылечить своего комнатного любимца. Нужно знать несколько секретов, как оживить засохшее домашнее растение.

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Издание Sante Plus собрало основные советы на этот счет. И публикует рецепт средства, которое может быть очень полезно в подобной ситуации.

Тщательно осмотрите растение

Если ваш цветок начал засыхать, на нем появились какие-то новые элементы, похожие на паутину, снег или что-либо постороннее, вы видите на почве плесень или замечаете другие неприятные признаки, не спешите прощаться с ним. Сначала поищите признаки причины заболевания. Попытайтесь выявить мелких вредителей в листьях или на стебле растения.

Вам понадобится много терпения, чтобы дать растениям в горшках время на восстановление. Зачастую очень сухим или увядшим растениям нужно несколько недель, чтобы восстановить свою красоту.

Почитайте подробнее об условиях содержания цветка. Возможно, уже на этом этапе, вы увидите, что делали не так и сможете легко исправить свою ошибку. В вашем горшке стоит не декор, а живое существо, способное к регенерации – помните об этом всегда.

Какие бывают причины гибели растений

Одной из главных причин, приводящих к гибели цветов, являются вредители. Они высасывают из растения сок или питаются его частями, такими как листья или корни, лишая его сил. В таких ситуациях следует обратить внимание на дырки, обесцвеченные, скрученные и погнутые листья, а также вздутие стебля. Чтобы избавиться от незваных гостей, цветоводы рекомендуют аккуратно протирать каждый лист тряпкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.

Также погубить растение может чрезмерный полив. Обычно переувлажненное растение имеет коричневые или желтые листья. Как устранить такую проблему? Для начала сделайте большой перерыв во внесении в грунт воды и поместите горшок в место, защищенное от прямых солнечных лучей. Дайте кому земли просохнуть.

Недостаточный полив тоже является большой проблемной. Сухие растения обычно имеют коричневые пятна на листьях, особенно по краю, и если не бороться с проблемой, такие листья в конце концов опадают. Узнайте, в каком именно увлажнении нуждается ваш цветок. Конечно же, удаляйте отмершие листья, а также те, которые имеют признаки увядания и вскоре отпадут от стебля.

Как оживить увядшее комнатное растение?

Растения могут погибнуть от нехватки питательных веществ. Состояние корня может многое рассказать о его здоровье. Как правило, корень должен быть гладким, толстым и иметь белые кончики. Для здоровой корневой системы нужно время от времени менять субстрат, а то и горшок. Тогда растение будет хорошо развиваться.

При необходимости начните подкармливать свое растение натуральным удобрением. В сезон вегетации это нужно делать несколько раз в месяц, зимой – примерно раз в месяц. Компост для этого можно приготовить своими силами, для этого можно приобрести специальный набор. Так вы экологично переработаете свои бытовые отходы и будете уверены в составе компоста.

В качестве простой подкормки можно использовать кофейную гущу, апельсиновую или банановую кожуру, а также яичную скорлупу. Вот что нужно будет сделать:

Кофейная гуща – высушите остатки от приготовления кофе и небольшим количеством посыпьте землю в горшке, также можно внести немного гущи в верхний слой почвы. Этот способ подойдет для растений, любящих кислую среду для корней.

Яичная скорлупа – перетрите скорлупу в как можно более мелкий порошок и посыпьте небольшим количеством почву у растения. Слегка обработайте ее граблями для вазонов, чтобы определенное количество удобрения попало в землю. Также яичную скорлупу можно добавлять в воду для полива, пока она отстаивается. Так вода обогатится питательными веществами.

Апельсиновая кожура – свежую кожуру нарежьте мелкими кусочками и внесите ее в верхний слой почвы в горшке. Далее сверху присыпьте удобрение свежей землей. Также кожуру можно высушивать и молоть в порошок, которым присыпать землю в горшке.

Банановая кожура – нарезанная на мелкие полоски банановая кожура может служить мульчей для вазона. Если же такие полоски замочить в воде на несколько дней, а затем процедить эту жидкость, получится неплохое жидкое удобрение для комнатных растений.

Также увядшему растению можно провести трехэтапную реанимацию:

Срежьте все сухие листья. Удалять их нужно ножницами, секатором или очень острым ножом на уровне земли.

Поместите горшок с растением в ведро с отстоявшейся водой комнатной температуры. Холодная водопроводная вода для процедуры не подходит.

Когда на поверхность перестанут выходить пузырьки, достаньте растение и дайте ему стечь. Далее поместите его в какое-нибудь прохладное место, но, конечно, не на мороз, и держите подальше от прямых солнечных лучей. Уже скоро вы увидите, как оно выпустит молодые побеги.

Ранее OBOZREVATEL публиковал инструкцию, как и когда правильно пересаживать комнатные растения.

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