Получил с десяток комментариев с одним и тем же вопросом: а почему это Израилю можно иметь атомную бомбу, а Ирану — нет? Что это за двойные стандарты? Не думал, что нужно объяснять, почему нельзя террористам давать оружие массового уничтожения, но если кто-то это не понимает, то давайте я попробую на пальцах объяснить.

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Если кто-то обещает вас убить, а вашу страну стереть с лица земли, то лучше отнестись к этим угрозам серьезно. Невозможно подсчитать сколько раз иранские официальные лица призывали к уничтожению Израиля. Основатель Исламской Республики, аятолла Рухолла Хомейни не признавал легитимность существования Израиля, называя его "раковой опухолью, которую необходимо уничтожить". Нынешний аятолла Али Хаменеи постоянно говорит то же самое: "Израиль должен быть стерт со страницы истории". Командиры КСИР регулярно заявляют, что иранские ракеты способны "сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу". На иранских ракетах часто пишут лозунги на иврите: "Израиль должен быть стерт с лица земли".

Иран не только угрожает, он действует. Иран стоит за Хезболлой, "Палестинским исламским джихадом", "Харакат ан-Нуджаба", ХАМАС и хуситами. "Силы Кудс" напрямую координируют, обучают и снабжают террористов. Аятоллы — инициаторы нападения 7 октября. Помните, как хуситы перекрыли почти все движение через Суэцкий канал — ракеты им поставил Иран. Напомню, что Иран совершил самый массовый налет в истории в апреле 2024 года, когда несколько сотен дронов, крылатых и баллистических ракет ударили по Израилю.

И так было на протяжении всего правления религиозных фанатиков Ирана:

По заказу Ирана, "Хезболла" произвела взрывы в израильском посольстве в Аргентине. 29 погибших и 242 раненых. ХАМАС начинает получать от Ирана 30 миллионов долларов ежегодно. Плюс предоставления тренировочных лагерей и оружия. Взрыв у еврейского культурного центра в Аргентине. 85 погибших и более 300 раненых. Иран проводит испытания баллистической ракеты "Шахаб-3", способной достичь территории Израиля и приступает к работе над созданием атомной бомбы. В Иране начинаются массовые еврейские погромы. Иран становится мировым центром отрицания Холокоста, называя его мифом, созданным сионистской пропагандой. Тегеран печатает новые издания "Протоколов сионских мудрецов". Иран превращает ливанскую Хезболлу в настоящую армию, предоставляя ей даже противокорабельные ракеты. Израиль перехватывает несколько кораблей с оружием из Ирана Иран финансирует целую серию покушений на израильских дипломатов по всему миру.

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Список можно продолжать очень долго. Иран стоял за каждой интифадой и за каждым обстрелом Израиля палестинцами, сирийцами, ливанцами и йеменцами. Как вы думаете, есть ли у Израиля основания беспокоиться по поводу атомной бомбы Тегерана? И при этом Израиль никогда не угрожал Ирану ядерным оружием. Никогда не призывал стереть страну с лица земли.

Но Иран является террористом не только по отношению к Израилю. От террора аятолл страдают прежде всего сами жители Ирана, которых режим загнал в нищету. Фактически аятоллы объявили войну своему народу.

В 1988 году начались массовые казни политических заключённых в Иране. "Тегеранский комитет смерти" приговорил тогда до 30 000 человек к высшей мере.

Было жестокое подавление мирных протестов (в 2009, 2019 и 2022 годах). Была резня в Бендер-Махшехре. Вспомните про войну иранских женщин с хиджабами. Тогда погибло более 500 протестующих, включая 68 детей и 49 женщин. Массовые аресты, пытки и изнасилования стали нормой в Иране.

"Революционные суды" Ирана выносят смертные приговоры по политическим обвинениям — в том числе за вероотступничество, употребление алкоголя, гомосексуальность, кровосмешение, богохульство и политическое инакомыслие. Часто людей вешают на башенных кранах при большом скоплении народа.

Как вы считаете, является ли Иран кровавой диктатурой? Мне кажется, что ответ очевиден. Так можно ли допустить, чтобы у диктатора появилась атомная бомба?