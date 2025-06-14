Иран занимает особое место в исламском мире. После исламской революции 1978 года Иран стал мировым лидером шиизма и лидером не только духовным и идеологическим, но и поставщиком оружия и ресурсов для шиитских партий и группировок по всему миру. Провозглашенный Ираном курс на экспорт исламской революции по всему мусульманскому миру очень напряг соседние мусульманские страны. Режим аятолл со своим "Корпусом стражей исламской революции" совершенно не чурался прямых инвестиций в войны на всем Ближнем Востоке. Но под видом экспорта исламской революции Иран с одной стороны продвигает банальный прозелитизм, убеждая мусульман суннитов переходить в шиизм, а с другой стороны выстраивает сеть иранского влияния во всех странах. Фактически это похоже на развитие Россией идеологической сети "Русского мира", но по ирански, такая себе сеть "Иранского мира", сами же адепты считают его "Исламским миром".

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Далее текст на языке оригинала.

Особисто я зіткнувся з цією ідеологією ще в 2000 роки, коли був студентом Ісламського університету. Серед викладачів був якийсь там культурний аташе іранського посольства, і всі його лекції заключались не в тому, щоб навчити нас тафсіру (тлумаченню текста Священного Корану), якій він мав нам викладати, а переконати нас, що справжній іслам це шиїзм, і варто стати таємними шиїтами (в шиїзмі поширена практика такийя - переховування віри), щоб служити справі ісламської революції. Фактично іранський дипломат намагався вербувати майбутніх імамів. Ми з одногрупниками терпляче сиділи і слухали весь набір пропаганди "іранського міру", що врешті-решт у мене вилилось в написання дисертації на тему "Шаріат в сунітській та шиїтській традиціях: компаративний аналіз", де я по запчастинах розібрав шиїзм, бо не треба було ото цілий рік робити боляче моїй голові. Так що я можу себе вважати експертом з шиїзму, адже інших дисертацій по шиїтам я в Україні поки не зустрічав.

Шиїтський Іран постійно інвестує в збройні конфлікти на Близькому Сході – це і Хізбалла в Ливані, і хусіти в Йемені, і підтримка режима Башара Асада в Сирії з прямою участю шиїтських збройних формувань у громадянській війні в Сирії. Після повалення асадітського режиму в Сирії Іран став головним інвестором йеменських хусітів, що захопили владу в цій бідній країні. Не дивно, що Іран став союзником нашого заклятого ворога – Росії. Звʼязок між ними спостерігався ще з часів Єльцина, а при Путіні Іран став військовим союзником і постачальником зброї на війну проти нас. Не секрет, що іранці приймають участь у війні проти нас, адже ще з 2023 року наші ловили радіопереховлення перською мовою, скоріш за все це були оператори Шахедів, чи інструктори, що на місці навчали росіян їх запускати. Сама технологія цього безпілотника, що вже два роки вбиває і тероризує українців – це іранська розробка – дешева літаюча бомба, що ефективна саме проти цивільної інфраструктури і мирного населення.

Починаючи з 2000 років Іран в Росії має суттеві преференції на прозелітизм серед мусульман, проповідуючи шиїзм, будуючи шиїтські мечеті (в Москві їх дві), видаючи шиїтську літературу російською мовою. Навіть в сфері бізнесу в республіках з мусульманським населенням Іран має першочергові преференції, як, наприклад, в Дагестані.

Немає сумніву, що Росія таємно буде підтримувати Іран у Близкосхідній війні, і робить вона це для того, щоб відволікти увагу і ресурси наших союзників від літнього наступу на Україну. Сполучені Штати вже не надали ракети протиповітряної оборони, що призначались нам для захисту України. Наш ворог кровно зацікавлений в роздмухуванні військових конфліктів по усьому світу, щоб його наступ на Україну відійшов на другий-третій план, і зменшилась міжнародна допомога нашій країні.

Розпочавши війну у лютому 2022 року, Росія відкрила браму у пекло. Треба було не жуйку жувати про крайню стурбованість, а швидко допомагати Україні. Ну а тепер начуються усі.