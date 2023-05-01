Как быстро отмыть посуду от теста: действенный способ

Блинчики на завтрак или домашний хлеб оставляют после себя целую гору посуды, которую достаточно сложно мыть, ведь вязкое тесто портит губки и щетки. Поэтому убрать последствия работы с тестом бывает очень и очень непросто.

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Впрочем, существует способ сильно упростить эту задачу. OBOZREVATEL рассказывает об этом лайфхаке, которым пользуются опытные кулинары.

Даже высохшие остатки теста легко удаляются, если замочить посудину перед мытьем. Не понадобятся даже дополнительные средства. Надо будет просто наполнить миску или форму теплой водой и дать ей постоять, пока остатки теста не отмокнут и их нельзя будет легко снять. Для этого понадобится от 10 минут – в зависимости от того, присохло тесто или нет.

Далее остатки со стенок лучше убирать с помощью венчика. С металлического инструмента легче будет отмыть тесто после обработки мисли – на губку налипнет слишком много. Воспользоваться ею можно, когда все видимые загрязнения будут механически сняты.

Так же через замачивание тесто легко удаляется с одежды. Положите вещь в холодную воду на полчаса, а затем аккуратно потрите загрязненное место губкой.

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